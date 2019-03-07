Пять лет спустя. Хорошо ли Крыму жить на Руси

В марте на Крымский полуостров пришла крымская весна — календарная и политическая. В марте 2014 года решилась судьба республики, жители которой высказались за присоединение к России . В этом году отмечается «российская пятилетка» Крыма

Украина.ру отмечает главные изменения, затронувшие социальную сферу Крыма только за один — 2018-й — год. Наша цель — понять, стало ли региону на Руси жить хорошо.

Сразу оговоримся: мы не будем затрагивать крупные федеральные проекты, которые реализованы на полуострове за время его нахождения в составе России. Обойдемся данными официальной статистики в сферах жилищного строительства, ценообразования на продукты питания и услуги ЖКХ, доходов населения, безработицы и продолжительности жизни.

Квадратные метры

Только за 2018 год на территории Крымского полуострова строительство жилья показало прирост в 2,4 раза. За год в эксплуатацию ввели 764 тысячи квадратных метров. Это самый крупный показатель в Южном федеральном округе РФ. Причем половина из всех этих «метров» была построена за счет самих дольщиков, а также взятых жителями Крыма ипотек и кредитов.

Для сравнения: Одесса за то же время сдала всего 426 тысяч квадратных метров нового жилья. А столица Украины , Киев, обогнала Крым по этому показателю всего на 200 тысяч «квадратов».

В целом же за последние пять лет обвал объемов ввода жилья в эксплуатацию на Украине составил 20%. При этом в Крыму строительная отрасль даже не входит в тройку лидеров в структуре экономики.

Рыночные отношения

Несмотря на некоторую изоляцию, внешняя торговля в Крыму есть. Только за прошлый год оборот от нее составил 59 миллионов долларов. Полуостров экспортировал товаров на 18,5 миллиона долларов, импортировал — на 40,6.

На экспорт идут товары химической промышленности, продовольствие и сельскозяйственное сырье. Всё это продается в Турцию, Индию, Белоруссию и, конечно же, Украину. Закупает товары Крым в тех же странах плюс Китай и Италия.

Что касается оптовой торговли внутри России, то и здесь прирост — на 32%. Оборот от неё в 2018 году составил 255 миллиардов рублей (почти 3,9 миллиарда долларов). Из 85 регионов России 37 везут товары в Крым. При этом сам полуостров торгует с 27 субъектами. Как ни крути, а основная прибыль от торговли получается благодаря деловым отношениям с материковой частью России.

Такая же картина наблюдается на Украине. В списке её главных торговых партнеров — Россия, Индия, Китай, Турция и Италия.

Дорогая жизнь

К пятой годовщине в составе России республика подошла с одной из главных проблем, решить которую не удалось даже после запуска автомобильного движения по мосту через Керченский пролив. Жить в Крыму по-прежнему дорого.

В 2018 году было очередное подорожание ряда продовольственных товаров. Существеннее всего выросли цены на яйца, сахар, муку, хлеб овощи и мясопродукты.

В целом стоимость минимального продуктового набора в Крыму сегодня составляет 4102 рубля. Это выше, чем в среднем по России. Дороже продуктовая корзина только в Севастополе и Краснодаре.

Рост цен коснулся и услуг жилищно-коммунального хозяйства. Дороже стали горячая вода, отопление, электроэнергия и газ. Но при всех очевидных минусах услуги ЖКХ в Крыму до сих пор остаются одними из самых дешевых во всей стране. Дороже остальных жители полуострова платят только за воду, без которой их оставила Украина в 2014 году.

Прибавили в цене и бензин с дизтопливом. Последнее стало дороже за год почти на 18%.

Цены на крымском рынке жилья также оказались в 2018 году самыми высокими во всем Южном федеральном округе. За квадратный метр в новостройке сегодня просят 55 748 рублей — около 850 долларов. По этому показателю Крым также опережает среднероссийский ценник.

Ситуация на рынке объясняется просто — недвижимости не хватает даже при учете рекордных темпов ее строительства за последние годы. Спрос превышает предложение, чем охотно пользуются застройщики.

Деньги и люди

В 2018 году доходы на душу населения составили 22 229 рублей. В этом показателе республика не смогла добраться до среднероссийского показателя — 32 598 рублей.

Что касается заработной платы, то в среднем жители полуострова получают 29 188 рублей, тогда как в среднем по стране цифра — 43 445 рублей. При этом уровень безработицы на полуострове падает ежегодно. Сегодня она составляет всего 6%.

В 2018 году жителей Крыма стало меньше почти на 2 тысячи человек. Но интересно, что это связано в первую очередь со снижением миграции на полуостров. Хотя сказать, что люди перестали ехать в Крым, нельзя. За тот же прошлый год на полуостров прибыли почти 45 тысяч человек. Львиная доля — 68% — с материковой части России, остальные 28% — выходцы из стран СНГ, среди которых традиционно преобладают жители Украины.