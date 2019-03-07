Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Магаданской области отправил чиновников штукатурить и красить дома 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Максим Тыщенко/Вконтакте
Губернатор Магаданской области отправил чиновников штукатурить и красить дома.
На совещании выяснилось, что тендер по ремонту здания для будущего технопарка «Кванториум» будет проводиться только после 20 марта.
Сергея Носова возмутило несвоевременное проведение работ. По словам губернатора, ответственные чиновники должны были выполнить поручение в точно установленные сроки и определить подрядчика.
«Начинайте набирать из сотрудников правительства штукатуров, моляров, плиточников, которые пойдут туда выполнять работы. Без конкурса, понятно вам?» — заявил Носов.
Как отметил губернатор, срыв реализации одного проекта может отразиться на строительстве других объектов в регионе.
Говорит Москва: последние новости
Волгоградский депутат извинился за слова о малоимущих пенсионерах Песков назвал рабочим процессом перенос в Госдуме правительственного часа с Орешкиным Госдеп подтвердил задержание в Новороссийске двух граждан США
Политика
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение