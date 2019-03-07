Губернатор Магаданской области отправил чиновников штукатурить и красить дома

Губернатор Магаданской области отправил чиновников штукатурить и красить дома.

На совещании выяснилось, что тендер по ремонту здания для будущего технопарка «Кванториум» будет проводиться только после 20 марта.

Сергея Носова возмутило несвоевременное проведение работ. По словам губернатора, ответственные чиновники должны были выполнить поручение в точно установленные сроки и определить подрядчика.

«Начинайте набирать из сотрудников правительства штукатуров, моляров, плиточников, которые пойдут туда выполнять работы. Без конкурса, понятно вам?» — заявил Носов.

Как отметил губернатор, срыв реализации одного проекта может отразиться на строительстве других объектов в регионе.