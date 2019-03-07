Россия уведомила о приостановке ДРСМД

МИД России уведомил партнёров о приостановке ДРСМД

«Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Вашингтоном договора, Россия в интересах обеспечения своей национальной безопасности приостановила его исполнение до устранения американцами допущенных нарушений или до прекращения действия соглашения», — сказала она.

По её словам, «соответствующее официальное уведомление российский МИД 5 марта направил всем государствам-участникам ДРСМД: США, Белоруссии, Казахстану и Украине».

«В дальнейшем, как было заявлено президентом России 2 февраля, на все действия США, связанные с ракетами средней и меньшей дальности наша страна будет отвечать зеркальным образом. При этом мы оставляем открытой возможность для содержательного диалога, если в Вашингтоне пересмотрят свою контрпродуктивную линию и вернуться к соблюдению ДРСМД», — добавила дипломат.

4 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией договора.

Он назвал решение США выйти из ДРСМД прямым шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности.