Россия уведомила о приостановке ДРСМД

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МИД России уведомил партнёров о приостановке ДРСМД 

RT на русском 58 минут назад
МИД России 5 марта направил международным партнёрам уведомление о приостановке участия России в Договоре РСМД. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Вашингтоном договора, Россия в интересах обеспечения своей национальной безопасности приостановила его исполнение до устранения американцами допущенных нарушений или до прекращения действия соглашения», — сказала она.
По её словам, «соответствующее официальное уведомление российский МИД 5 марта направил всем государствам-участникам ДРСМД: США, Белоруссии, Казахстану и Украине».
«В дальнейшем, как было заявлено президентом России 2 февраля, на все действия США, связанные с ракетами средней и меньшей дальности наша страна будет отвечать зеркальным образом. При этом мы оставляем открытой возможность для содержательного диалога, если в Вашингтоне пересмотрят свою контрпродуктивную линию и вернуться к соблюдению ДРСМД», — добавила дипломат.
4 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией договора.
Он назвал решение США выйти из ДРСМД прямым шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности.
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Комментарии25
Политика , Видео , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД
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