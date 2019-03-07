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Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Австрии 

Р-Спорт + ещё 1 46 минут назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетит с визитом Москву 11-12 марта и проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одиннадцатого-двенадцатого марта Москву с рабочим визитом посетит федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии госпожа Карин Кнайсель. В ходе намеченных на 12 марта переговоров с министром иностранных дел Лавровым планируется предметно обсудить широких спектр двусторонних отношений, проанализировать состояние и перспективы в области практического двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным международным проблемам", — заявила Захарова на брифинге.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Австрия , Москва
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