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Госдеп подтвердил задержание в России двух американцев 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Рамблер
Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США, передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.
Представитель Госдепартамента подтвердил в эфире телеканала, что двое граждан США были задержаны в Новороссийске.
Захарова подтвердила задержание нескольких граждан США в Новороссийске
Собеседник CNN отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на правила обеспечения защиты частной жизни.
Информацию о задержании американцев в России подтвердила CNN и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала, что задержанные являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Политика , США , Иисус Христос , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , CNN , Интерфакс
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