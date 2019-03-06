Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США, передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.
Представитель Госдепартамента подтвердил в эфире телеканала, что двое граждан США были задержаны в Новороссийске.
Собеседник CNN отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на правила обеспечения защиты частной жизни.
Информацию о задержании американцев в России подтвердила CNN и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала, что задержанные являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.