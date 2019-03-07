Медведев отреагировал на заявление посольства США об уходе России из Крыма

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев вспомнил о "суверенитете", комментируя заявление американского посольства в Люксембурге с просьбой к местным властям призвать Россию к уходу из Крыма . Об этом сообщает РИА "Новости".

В агентстве напомнили, что посольство США в Люксембурге во время визита Медведева в эту страну призвало местные власти заявить России о недопустимости нахождения в Крыму.

Медведев, комментируя этот призыв, предложил дать заявившему об этом человеку учебник "по международному праву". Он отметил, что представителю дипмиссии следует изучать его "с азов, включая понятие государственного суверенитета".

"Может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это [суверенитет] такое. Я в этом сомневаюсь", — сказал Медведев.

Ранее зампомощника госсекретаря США Джордж Кент похвалил Белоруссию за позицию по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.