Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме прокомментировали заявление Украины об угрозе вторжения 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: duma.gov.ru
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о том, что существует угроза вторжения по трём направлениям.
«Если начальник Генштаба эти три направления видит со стороны России, то это недалёкий человек. Вся наша история, особенно история Великой Отечественной войны, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ, не государство, а именно народ… Поэтому угрозу для Украины нужно смотреть со стороны НАТО и Госдепа, которым Украина нужна для выполнения специфической роли против России», — сказал Водолацкий.
Ранее Муженко заявил, что в «современных политических реалиях» Украина прогнозирует «военные угрозы по трём географическим направлениям».
RT на русском: последние новости
Путин заявил о стремлении зарубежной разведки нарастить активность Медведев прокомментировал дело основателя Baring Vostok Орешкин прокомментировал эмоциональность Володина на заседании Госдумы
Политика , Армия , Виктор Водолацкий , Генштаб , Госдеп США , Госдума , НАТО
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Общество
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Орешкин отреагировал на скандал с Володиным
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Политика
Скабеева в дорогой обуви взбесила россиян
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение