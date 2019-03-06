Эксперты назвали причины «публичной порки» Орешкина в Госдуме

Максима Орешкина в "Публичная порка" главы Минэкономразвития РФ Госдуме связана с общими претензиями депутатского корпуса к работе макроэкономического ведомства, непонятной риторикой и отсутствием конкретики в выступлении министра перед парламентом, а также его недавним ответом на вопрос о президентских амбициях, который был воспринят как неуместный, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Госдума впервые за 30 лет отказалась слушать федерального министра и перенесла "правительственный час" Орешкина, новое выступление министра может состояться в конце марта-начале апреля. Выступление Орешкина в Госдуме в среду раскритиковал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин , который предложил министру выступить еще раз и рассказать о приоритетах развития экономики, не ограничиваясь темой малого и среднего предпринимательства.

По мнению доктора политических наук, эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, ситуация с Орешкиным обусловлена сразу несколькими причинами, в частности, непонятной риторикой министра для значительной части депутатов.

"Орешкин — макроэкономист, он больше разговаривает макроэкономическим языком, а не языком более конкретным и понятным. Это вызвало определенное раздражение", — сказал политолог.

Эксперт добавил, что сама личность министра производит двоякое впечатление: с одной стороны — умный человек, хорошо разбирающийся в макроэкономике, которого называли "любимцем Путина", но иногда "отдельные высказывания и решения Орешкина отдают "легковесностью".

"Это впечатление наложилось на отсутствие конкретики и макроэкономический монолог", — пояснил он причины инцидента.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов также отметил, что доклад Орешкина не содержал убедительной информации о развитии экономики страны, каким образом ведомство планируется выполнить поручения президента.

"К Минэкономразвития было много претензий в последнее время… До сих пор нет экономической стратегии развития страны. Министерство подходит к развитию экономики сугубо технократически, поэтому возникают вопросы о выполнении поручений президента, озвученным в послании и по нацпроектам", — сказал он.

Еще одной причиной не теплого приема министра Слатинов назвал "синдром юнги на корабле", который сработал в отношении молодого министра.

"Юнга на корабле всегда является объектом шуток команды и всяческих наездов. Кроме того, этот инцидент связан непосредственно с недавними заявлениями Орешкина, что он не против поработать президентом. В нашей политической традиции подобные заявления выглядят очень вызывающими", — добавил эксперт.

По его словам, глава Минэкономразвития превратился в "объект для битья" именно потому, что на днях совершил такую серьезную стилистическую оплошность.

"Поэтому он так жестоко поплатился и произошла такая классическая публичная порка. Его недавнее заявление — это такая вишенка на торте к общим претензиям", — пояснил Слатинов.

С его позицией согласился и Миронов, который также считает, что последнее заявление Орешкина о президентстве могло послужить толчком к такой реакции Госдумы.