"Публичная порка" главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина в Госдуме связана с общими претензиями депутатского корпуса к работе макроэкономического ведомства, непонятной риторикой и отсутствием конкретики в выступлении министра перед парламентом, а также его недавним ответом на вопрос о президентских амбициях, который был воспринят как неуместный, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Госдума впервые за 30 лет отказалась слушать федерального министра и перенесла "правительственный час" Орешкина, новое выступление министра может состояться в конце марта-начале апреля. Выступление Орешкина в Госдуме в среду раскритиковал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который предложил министру выступить еще раз и рассказать о приоритетах развития экономики, не ограничиваясь темой малого и среднего предпринимательства.
По мнению доктора политических наук, эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, ситуация с Орешкиным обусловлена сразу несколькими причинами, в частности, непонятной риторикой министра для значительной части депутатов.
"Орешкин — макроэкономист, он больше разговаривает макроэкономическим языком, а не языком более конкретным и понятным. Это вызвало определенное раздражение", — сказал политолог.
Эксперт добавил, что сама личность министра производит двоякое впечатление: с одной стороны — умный человек, хорошо разбирающийся в макроэкономике, которого называли "любимцем Путина", но иногда "отдельные высказывания и решения Орешкина отдают "легковесностью".
"Это впечатление наложилось на отсутствие конкретики и макроэкономический монолог", — пояснил он причины инцидента.
Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов также отметил, что доклад Орешкина не содержал убедительной информации о развитии экономики страны, каким образом ведомство планируется выполнить поручения президента.
"К Минэкономразвития было много претензий в последнее время… До сих пор нет экономической стратегии развития страны. Министерство подходит к развитию экономики сугубо технократически, поэтому возникают вопросы о выполнении поручений президента, озвученным в послании и по нацпроектам", — сказал он.
Еще одной причиной не теплого приема министра Слатинов назвал "синдром юнги на корабле", который сработал в отношении молодого министра.
"Юнга на корабле всегда является объектом шуток команды и всяческих наездов. Кроме того, этот инцидент связан непосредственно с недавними заявлениями Орешкина, что он не против поработать президентом. В нашей политической традиции подобные заявления выглядят очень вызывающими", — добавил эксперт.
По его словам, глава Минэкономразвития превратился в "объект для битья" именно потому, что на днях совершил такую серьезную стилистическую оплошность.
"Поэтому он так жестоко поплатился и произошла такая классическая публичная порка. Его недавнее заявление — это такая вишенка на торте к общим претензиям", — пояснил Слатинов.
С его позицией согласился и Миронов, который также считает, что последнее заявление Орешкина о президентстве могло послужить толчком к такой реакции Госдумы.
"Когда человек говорит, что он хотел бы поработать президентом, то он должен объективно глубоко подходить к экономике, полноценно выполнять свои рабочие функции, которые заключаются в том числе, в реализации национальных проектов. Но во время своего выступления министр не представил вещи в полном объеме. Его заявление стало поводом для такого жесткого подхода к нему в Думе", — полагает эксперт.