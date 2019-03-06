Орешкин отреагировал на скандал с Володиным

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Орешкин прокомментировал эмоциональность Володина на заседании Госдумы 

RT на русском 1 час назад
Министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе пресс-подхода прокомментировал эмоциональность председателя Госдумы Вячеслава Володина на заседании нижней палаты парламента.
В ходе заседания в среду, 6 марта, Володин прервал выступление Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
«Здесь, я думаю, эмоциональная составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамики экономики, которые мы видим в конце прошлого и начале этого года», — сказал Орешкин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что произошедшее является рабочим процессом.
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