Орешкин отреагировал на скандал с Володиным

Орешкин прокомментировал эмоциональность Володина на заседании Госдумы

В ходе заседания в среду, 6 марта, Володин прервал выступление Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.

«Здесь, я думаю, эмоциональная составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамики экономики, которые мы видим в конце прошлого и начале этого года», — сказал Орешкин.