Медведев внес ясность в действия США по ДРСМД

«Я просто задаюсь обычным вопросом, что лучше, предъявлять друг другу упреки, спорить о чем-то, дискутировать, находить какие-то развязки или просто прекратить действие договора. Ровно это и сделали американцы — под надуманным предлогом, ну с точки зрения российской стороны, они просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле, все понимают, разорвали договор», — сказал Медведев, передает ТАСС

Премьер также отметил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был одним из документов, который обеспечивал международную безопасность и стратегическую стабильность.