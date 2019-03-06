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Медведев внес ясность в действия США по ДРСМД 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США не приостанавливают, а разрывают ДРСМД.
«Я просто задаюсь обычным вопросом, что лучше, предъявлять друг другу упреки, спорить о чем-то, дискутировать, находить какие-то развязки или просто прекратить действие договора. Ровно это и сделали американцы — под надуманным предлогом, ну с точки зрения российской стороны, они просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле, все понимают, разорвали договор», — сказал Медведев, передает ТАСС.
Премьер также отметил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был одним из документов, который обеспечивал международную безопасность и стратегическую стабильность.
В феврале президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора РСМД. Путин пообещал ответить зеркально. 4 марта он подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
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Политика , Армия , Оружие , США , Дмитрий Медведев , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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