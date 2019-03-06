В России отреагировали на заявление Генштаба Украины об угрозе вторжения

России отреагировали на заявление генштаба Украины об угрозе вторжения.

Ранее начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что прогнозирует военные угрозы по трем из четырех географических направлений: с севера, востока и юга. По его словам, Россия завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые "по замыслу кремлевских стратегов" составят основу сил вторжения.

"У труса глаза велики"

"У труса от страха глаза велики. Все эти терзания "заячьих сердец" украинского генералитета нужно игнорировать, и пусть болтают, что хотят", — сказал Бальбек.

Парламентарий отметил, что если в адрес России будут звучать подобные заявления, без ответа они не останутся.

"Угроза со стороны НАТО и США"

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT отметил, что если начальник Генштаба эти три направления видит со стороны России, то это "недалекий человек".

"Вся наша история, особенно история Великой Отечественной войны, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ, не государство, а именно народ…", — сказал Водолацкий.

Он отметил, что угрозу для Украины нужно смотреть со стороны НАТО и Госдепа , которым Киев нужен для выполнения "специфической роли" против России.

"Предвыборное заявление"

По его словам, военачальники специально пугают граждан Украины, хотя больше всего их беспокоит нынешняя украинская власть.

Он напомнил, что в Киеве на протяжении пяти лет говорят об угрозах со стороны России, опираясь на какие-то якобы российские соединения.

"Мне кажется, если прогнозировать будущее Украины, это будущее не очень радужное, с учетом того что эти президентские выборы, похоже, не приведут к улучшению ситуацию на Украине и появлению адекватного главы государства на Украине", — заключил Цеков.

"Не сходятся концы с концами"

По ее словам, у Киева явно не сходятся концы с концами.