Орешкин согласился с Володиным после конфликта 

Министр экономического развития Максим Орешкин после конфликта со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным согласился с ним в том, что вопросы реализации национальных проектов требуют тщательного обсуждения в Госдуме, передает ТАСС.
До этого во время парламентского часа спикер нижней палаты Вячеслав Володин остановил выступление Орешкина из-за "неудовлетворительных ответов".
"В следующий раз мы будем собираться и именно на этом основной акцент сделаем", — подчеркнул Орешкин.
Ранее сообщалось, что Орешкин высказался о конфликте с Володиным в Госдуме.