Орешкин согласился с Володиным после конфликта

До этого во время парламентского часа спикер нижней палаты Вячеслав Володин остановил выступление Орешкина из-за "неудовлетворительных ответов".

"В следующий раз мы будем собираться и именно на этом основной акцент сделаем", — подчеркнул Орешкин.

Ранее сообщалось, что Орешкин высказался о конфликте с Володиным в Госдуме.