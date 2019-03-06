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Орешкин согласился с Володиным после конфликта 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин после конфликта со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным согласился с ним в том, что вопросы реализации национальных проектов требуют тщательного обсуждения в Госдуме, передает ТАСС.
До этого во время парламентского часа спикер нижней палаты Вячеслав Володин остановил выступление Орешкина из-за "неудовлетворительных ответов".
"В следующий раз мы будем собираться и именно на этом основной акцент сделаем", — подчеркнул Орешкин.
Ранее сообщалось, что Орешкин высказался о конфликте с Володиным в Госдуме.
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Политика , Экономика , Максим Орешкин , Вячеслав Володин , Госдума , ИТАР-ТАСС
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