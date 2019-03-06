Володин резко оборвал выступление Орешкина

По словам спикера нижней палаты парламента, глава Минэкономразвития не смог раскрыть тему обсуждения.
Как передаёт «Интерфакс», Вячеслав Володин остановил выступление Максима Орешкина на правительственном часе.
«Разговор будет продолжен позже», — заявил спикер Госдумы.
Он предложил министру ответить на вопросы, которые действительно интересуют депутатов: как будет развиваться экономика; на какие темпы развития выйдет страна; как реализуются национальные проекты, инициированные президентом.
Идею перенести мероприятие с участием Орешкина поддержали все фракции Госдумы. Присутствовавший на заседании Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию словами: «Впервые за 20 лет депутат прервал министра».