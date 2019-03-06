Володин резко оборвал выступление Орешкина

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме из-за его неподготовленности

По словам спикера нижней палаты парламента, глава Минэкономразвития не смог раскрыть тему обсуждения.

«Разговор будет продолжен позже», — заявил спикер Госдумы.

Он предложил министру ответить на вопросы, которые действительно интересуют депутатов: как будет развиваться экономика; на какие темпы развития выйдет страна; как реализуются национальные проекты, инициированные президентом.