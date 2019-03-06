«Мы думали, что победили». Десять лет «перезагрузке» отношений России и США

"У нас получилась "перегрузка"

Март 2009 года. В отеле InterContinental в самом центре Женевы проходит первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Хиллари Клинтон. Из Вашингтона в Швейцарию привезли подарок — символ новых отношений. На большой красной кнопке значится: "перегрузка".

"Мы очень старались написать это слово по-русски правильно. У нас получилось?" — спросила Лаврова Хиллари, показывая сувенир.

"Здесь должно быть "перезагрузка", а не "перегрузка", — поправил коллегу глава российского МИД.

Тем не менее министры продемонстрировали всем дружественные намерения — нажали на кнопку под вспышки фотокамер. Клинтон превратила недоразумение в шутку, пообещав не допустить "перегрузки" в российско-американских отношениях.

После этого начались оживленные переговоры. Стороны обсудили систему ПРО, Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), иранское ядерное досье — словом, все наболевшие проблемы. Казалось, Москва и Вашингтон обрели взаимопонимание по самым острым вопросам. О том, что случится именно "перегрузка" и через десять лет между странами будет куда больше проблем, тогда никто не думал.

Конфетно-букетный период

После символического старта "перезагрузки" в российскую столицу впервые прилетел президент США Барак Обама

Отношения с Западом стремительно улучшались. На саммите Россия — ЕС прозвучала идея партнерства для модернизации, Москва с Брюсселем почти договорились о безвизовом режиме.

Россия и США подписали договор СНВ-3 (срок действия истекает в 2021-м), предусматривавший сокращение ядерных вооружений, тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет, запускаемых с подводных лодок. У этого документа хватало критиков по обе стороны Атлантики, но он отвечал интересам обоих государств и создал предпосылки для расширения российско-американского взаимодействия в атомной сфере в целом. Уже в 2011 году вступило в силу Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии.

Москва разрешила американцам и их союзникам транспортировать через Россию грузы для военных операций в Афганистане . Это, однако, не означало, что позиции по афганской проблеме совпадают. Из охваченной гражданской войной страны на сопредельные территории шел поток наркотиков, и западная коалиция смотрела на это сквозь пальцы. С другой стороны, в Москве признавали, что в целом присутствие американцев играет стабилизирующую роль для всего региона. Поэтому Кремль считал необходимым оказывать Белому дому поддержку.

Помимо всего этого, Москва вступила наконец во Всемирную торговую организацию (ВТО). Без активной поддержки Вашингтона процесс явно бы и дальше затягивался. Именно Белый дом убедил несговорчивых партнеров снять последние препятствия на пути России в ВТО.

У каждого были свои причины

Для "перезагрузки" и у Москвы, и у Вашингтона были свои причины. Администрация Барака Обамы получила в наследство непопулярные войны в Ираке и Афганистане, позиции США на Ближнем Востоке ослаблялись, антиамериканские настроения в Европе и Латинской Америке усиливались. В Белом доме решили пересмотреть внешнюю политику, в том числе отношения с Россией.

Американцы смягчили тон в диалоге с Москвой. В Вашингтоне понимали: от России зависел успех операции коалиционных сил в Ираке, урегулирование иранской и северокорейской ядерных проблем. К тому же Белый дом беспокоил наметившийся поворот Кремля в сторону Азии, в частности углубление российско-китайского сотрудничества.

Москве тоже была нужна "перезагрузка". После событий в Южной Осетии Россия едва не оказалась во внешнеполитической изоляции — даже партнеры по СНГ, ШОС БРИКС воздержались от прямой поддержки, напряженность с американцами тогда и вовсе зашкаливала.

К тому же после мирового финансового кризиса 2008 года Москва не хотела конфронтации с развитыми странами, опасаясь негативных последствий для экономики. В 2009 году обе стороны были заинтересованы в сближении.

Стоп-кран "перезагрузки"

Увы, конфетно-букетный период продолжался недолго. Проблемы не удалось замести под ковер, и сирийский кризис лишь обнажил их. Выяснилось, что Вашингтон и Москва совершенно по-разному видят урегулирование ситуации в этой стране. Американцы принялись финансировать умеренную оппозицию, в итоге усилив исламских боевиков. Кремль заявил о поддержке официальных сирийских властей во главе с президентом Башаром Асадом

В июне 2013-го разразился шпионский скандал. Сотрудник АНБ Эдвард Сноуден передал СМИ секретную информацию о том, что американские спецслужбы ведут массовую слежку за гражданами всего мира. После этого Сноудену пришлось покинуть США и скрываться в других странах. Убежище предоставила Россия. В Вашингтоне это сочли враждебным актом. В результате Барак Обама отказался от визита в Москву перед сентябрьским саммитом G20 в Санкт-Петербурге. На форуме двусторонних встреч тоже не было.

О "перезагрузке" уже никто не заикался, и новый госсекретарь США Джон Керри в 2014 году заявил о завершении этой политики — из-за референдума в Крыму и последующего воссоединения автономной республики с Россией. В США назвали это оккупацией, ввели санкции. Россия ответила зеркально. Взаимные претензии и упреки росли как снежный ком, принимались все новые пакеты санкций.

Надежды на нормализацию отношений возникли после смены администрации в Белом доме. На президентских выборах 2016 года победил кандидат от республиканцев миллиардер Дональд Трамп

Во время избирательной кампании он расточал похвалы в адрес российского президента. Так, летом 2015 года Трамп говорил, что у него сложились бы прекрасные отношения с Путиным, критиковал внешнюю политику США. Когда стало известно, что российские ВКС по просьбе сирийского руководства будут бомбить боевиков в САР, Трамп призвал "позволить Москве сделать это".

"ожидает от российских властей деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма". В разгар президентской кампании он допустил признание Крыма российским. Однако став главой государства, резко изменил риторику. Так, новый президент США сообщил, что

Американские власти подчеркивают: санкции сохранятся до тех пор, пока Москва не вернет Крым.

Когда США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, в Москве заявили:

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии".

Трамп признал, что "США с Россией пока не ладят".

После саммита в Хельсинки, продолжавшегося не один час, американский лидер назвал итоги встречи "очень положительными и конкретными". Правда, в чем "конкретность", не уточнил.

Еще больше отдалили страны друг от друга односторонний выход США из Договора РСМД, расторжение ядерной сделки с Ираном, а также киберскандал, не утихающий уже несколько лет. После избрания Трампа рассекретили совместный доклад ЦРУ ФБР и АНБ, в котором Россию обвинили в кибератаках, повлиявших на исход выборов. В Москве все обвинения отвергают, ссылаясь на отсутствие каких-либо доказательств.

"Любители" России

В общем, настоящей "перезагрузки" так и не произошло. Эту политику с самого начала критиковали в обеих странах. К слову, она не привела к существенному расширению российско-американской торговли или увеличению инвестиций. Видимо, на сотрудничество из Кремля и Белого дома смотрели по-разному.

Это подтвердила и давний критик Москвы, бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт . На днях она принесла извинения американскому политику Митту Ромни , также большому "любителю" России. Бывшая глава Госдепа попросила прощения за давнее несогласие с Ромни в том, что Москва — главный противник Вашингтона.

"Мы тогда полагали, что холодная война закончилась и мы победили, — призналась Олбрайт. — Мы забываем, что имеем дело с агентом КГБ, и, думаю, он, располагая слабыми картами, очень хорошо сыграл свою партию".