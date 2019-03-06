«Правительственный час» с Орешкиным перенесли для расширения темы выступления

Максим Орешкин сделал в ходе своего выступления обзор мировой экономики, а затем обратился к российской. В частности, он рассказал, что темпы роста мировой экономики в нынешнем году опустились к минимальному уровню. А мировая торговля в декабре упала максимальными темпами с 2008 года. Главный фактор — между центрами глобального роста нарастают противоречия, а мир, который казался в начале 2000-х годов единым, разбивается на центры силы.

Ухудшение ситуации в мировой экономике напрямую сказывается на ситуации на сырьевых рынках, констатировал министр. Однако, несмотря на то, что внешние условия для российской экономики были похожи на 2014 год, реакция была совсем другой. Финансовые рынки России сохранили стабильность, экономика продолжает расти (в 2018 году рост ВВП составил 2,3%). Уровень инфляции остается стабильным — по словам министра, прогноз на 2019 год на уровне 4,3%.

Все это означает снижение зависимости от внешних условий, заявил Орешкин.

Рост экономики, впрочем, не сопровождался увеличением реальных располагаемых доходов населения, признал министр. Главной причиной он назвал рост обязательных платежей, процентов по банковским кредитам, увеличение налоговых платежей, а также слабую динамику процентов по банковским депозитам. При этом в экономике наблюдался рост зарплат, а индексация пенсионных и социальных выплат шла по инфляции.

Нынешний год министр назвал переходным — и это связано с началом реализации национальных проектов. После этого Орешкин представил депутатам «факторный план повышения темпов экономического роста», среди направлений которого — снижение административных барьеров, повышение объема инвестиций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался сроками начала реализация поручений президента, поставленных в Послании Федеральному Собранию. Министр проинформировал, что расходы по отдельным нацпроектам, которые напрямую связаны с Посланием, затягиваются. «У нас только к 15 февраля были заключены соглашения по всем нацпроектам с доведением средств до региональных бюджетов, и сейчас работа ведется на региональном уровне», — пояснил Орешкин.

Депутаты стали задавать более конкретные вопросы, касающиеся реализации нацпроектов. Чтобы продолжить дискуссию в более конструктивном ключе, Вячеслав Володин решил перенести «правительственный час» с главой Минэкономразвития на конец марта — начало апреля. Он попросил министра расширить тему выступления вопросами реализации поручений президента.

"Давайте уйдем от общих рассуждений, давайте будем говорить о задачах, о проблемах в реализации этих задач и общей ответственности", — призвал Вячеслав Володин.

Орешкин согласился еще раз выступить перед депутатами. Позже министр сообщил журналистам, что поддерживает решение Госдумы перенести свое выступление в рамках «правительственного часа».

"У нас состоялся непростой разговор в Госдуме, вопрос исполнения нацпроектов был поставлен ребром. И он оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это было изначально запланировано, — признал он. — Мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с нацпроектами. Поэтому решение, которое было принято парламентом, я его поддержал".