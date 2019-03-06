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Песков прокомментировал ситуацию с выступлением Орешкина в Госдуме 

Российская Газета + ещё 77 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Решение спикера Госдумы перенести правительственный час, потому что министр экономического развития не полностью раскрыл темы нацпроектов, о которых спрашивали депутаты, в Кремле назвали рабочим процессом.
Сегодня на заседании Госдумы Вячеслав Володин остановил выступление Максима Орешкина и все фракции его поддержали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов дать комментарий на эту тему предложил адресовать вопросы в парламент и кабмин.
"Это было только что, мы не имели возможности смотреть это непосредственно в прямом эфире", — пояснил представитель Кремля, добавив, что было бы неверно поэтому что-то говорить.
"Но в целом это рабочий процесс. Конечно же, требования высокие. Очень сложная субстанция — нацпроекты, требуется конкретика", — объяснил Песков.
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