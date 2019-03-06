Ройзман не мэр почти год, а не дает покоя властям до сих пор. Названы самые конфликтные города России

Екатеринбург и Новосибирск оказались в топе самых конфликтных городов по отношению к региональным властям, следует из рейтинга социальной устойчивости регионов, подготовленного фондом «Петербургская политика». Политологи проанализировали отношения муниципальной и региональной власти со времен возвращения выборов губернаторов в 2012 году. Екатеринбург и Новосибирск получили 10 баллов конфликтности из 10 возможных. «Причина высокой конфликтности Екатеринбурга — это война Евгения Ройзмана (мэр Екатеринбурга с сентября 2013 по май 2018 года) с областью и области с Ройзманом», — рассказал «URA.RU» руководитель «Петербургской политики» Михаил Виноградов. Уровень конфликтности Екатеринбурга на данный момент Виноградов оценил на 3 балла. Причиной высокой конфликтности Новосибирска для региональных властей стал мэр-коммунист Анатолий Локоть . Следом за Новосибирском и Екатеринбургом идут Владивосток и Нижний Новгород (у них по 9 баллов). Степень конфликтности Челябинска политологи оценили в 5 баллов, Перми — в 4 балла. Самая низкая конфликтность в России у Тюмени — 1 балл из 10 возможных. В своем докладе политологи изучали лишь города с населением свыше 500 тысяч человек.