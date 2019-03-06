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Ройзман не мэр почти год, а не дает покоя властям до сих пор. Названы самые конфликтные города России 

Ura.Ru 2 часа назад
Екатеринбург и Новосибирск оказались в топе самых конфликтных городов по отношению к региональным властям, следует из рейтинга социальной устойчивости регионов, подготовленного фондом «Петербургская политика». Политологи проанализировали отношения муниципальной и региональной власти со времен возвращения выборов губернаторов в 2012 году.
Екатеринбург и Новосибирск получили 10 баллов конфликтности из 10 возможных.
«Причина высокой конфликтности Екатеринбурга — это война Евгения Ройзмана (мэр Екатеринбурга с сентября 2013 по май 2018 года) с областью и области с Ройзманом», — рассказал «URA.RU» руководитель «Петербургской политики» Михаил Виноградов. Уровень конфликтности Екатеринбурга на данный момент Виноградов оценил на 3 балла.
Причиной высокой конфликтности Новосибирска для региональных властей стал мэр-коммунист Анатолий Локоть. Следом за Новосибирском и Екатеринбургом идут Владивосток и Нижний Новгород (у них по 9 баллов).
Степень конфликтности Челябинска политологи оценили в 5 баллов, Перми — в 4 балла. Самая низкая конфликтность в России у Тюмени — 1 балл из 10 возможных.
В своем докладе политологи изучали лишь города с населением свыше 500 тысяч человек.
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Комментарии
Политика , Видео , Анатолий Локоть , Михаил Виноградов , Евгений Ройзман , Екатеринбург , Новосибирск
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