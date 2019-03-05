В Совфеде оценили идею США усилить войска в Европе для «сдерживания России»

По словам сенатора, Москва никому не угрожает. Джабаров подчеркнул, что об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин , в том числе в ходе последнего послания Федеральному Собранию.

"Хочу отметить, что вся эта истерия, которая нагнетается командованием НАТО, о якобы имеющейся российской угрозе имеет известную цель — выбить побольше денег в бюджет, прежде всего из американцев, потому что основными плательщиками являются именно они", — считает собеседник телеканала.

Парламентарий заявил, что усиление войскового потенциала — "плохая тенденция", так как это повышает "вероятность возникновения прямого конфликта". Вместо этого Джабаров посоветовал западным государствам развивать торговые и экономические отношения.

""Горячим головам на Западе следует задуматься. Это путь в никуда", — заметил сенатор.

Он добавил, что Россия применит "все имеющиеся силы для достойного ответа", если безопасность страны окажется под угрозой.