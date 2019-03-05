Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT прокомментировал призыв главы Европейского командования Вооруженных сил США Кертиса Скапарротти усилить военный потенциал"для сдерживания России".
По словам сенатора, Москва никому не угрожает. Джабаров подчеркнул, что об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин, в том числе в ходе последнего послания Федеральному Собранию.
"Хочу отметить, что вся эта истерия, которая нагнетается командованием НАТО, о якобы имеющейся российской угрозе имеет известную цель — выбить побольше денег в бюджет, прежде всего из американцев, потому что основными плательщиками являются именно они", — считает собеседник телеканала.
Парламентарий заявил, что усиление войскового потенциала — "плохая тенденция", так как это повышает "вероятность возникновения прямого конфликта". Вместо этого Джабаров посоветовал западным государствам развивать торговые и экономические отношения.
""Горячим головам на Западе следует задуматься. Это путь в никуда", — заметил сенатор.
Он добавил, что Россия применит "все имеющиеся силы для достойного ответа", если безопасность страны окажется под угрозой.
Ранее на слушаниях в сенате Скапарротти заявил, что Вашингтон нуждается в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания Москвы в рамках "Европейской оборонной инициативы". Он отметил, что командование на постоянной основе разместит в Европе самолеты пятого поколения. По его словам, Пентагон также "закладывает бюджетные основы" для развертывания бомбардировщиков и летательных аппаратов четвертого поколения и работает над повышением ротационного присутствия эсминцев с ракетным оружием, авианосных группировок и подводных лодок.