США готовятся сдержать Россию в Арктике

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США выразили намерение сдержать Россию в Арктике 

Рамблер + ещё 6 30 минут назад
Глава Европейского командования Вооруженных сил США Кертис Скапарротти заявил о намерении сдерживать Россию в Арктике, сообщает «Комсомольская правда».
«Россия, поскольку он (Севморпуть) проходит ближе всего к ее границам, повысила оборонный потенциал и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы», — объяснил Скапарротти, выступая на слушаниях в американском сенате.
По его словам, Соединенным Штатам пришлось изменить развертывание части сил и оперативные тенденции, чтобы обеспечить сдерживание России и послать ей сигнал, что Арктика важна для США.
Также в ходе слушаний Скапарротти потребовал дополнительные авиационные и морские силы для сдерживания России в рамках «Европейской оборонной инициативы».
Политика , Армия , Видео , Комсомольская правда , США
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