США готовятся сдержать Россию в Арктике

США выразили намерение сдержать Россию в Арктике

«Россия, поскольку он (Севморпуть) проходит ближе всего к ее границам, повысила оборонный потенциал и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы», — объяснил Скапарротти, выступая на слушаниях в американском сенате.

По его словам, Соединенным Штатам пришлось изменить развертывание части сил и оперативные тенденции, чтобы обеспечить сдерживание России и послать ей сигнал, что Арктика важна для США.

Также в ходе слушаний Скапарротти потребовал дополнительные авиационные и морские силы для сдерживания России в рамках «Европейской оборонной инициативы».