Лукашенко заявил о готовности пересмотреть подходы к интеграции с РФ

Александр Лукашенко заявил во вторник 5 марта о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Об этом он сообщил на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации», — передает агентство Белта.

Белорусский лидер уточнил: главный принцип Союза — равные условия для всех граждан и «постулат суверенитета».

По его словам, российское руководство ранее выступило с инициативой о пересмотре подходов к интеграции.

«Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки», — пояснил Лукашенко, подразумевая под «двойкой» Союзное государство России и Белоруссии.

Он даже считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты — не российского, а «общего рубля». При этом у обеих стран должен быть равный доступ к эмиссионному центру.

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко о якобы нежелании российской стороны полностью переходить на расчеты в рублях.

По словам чиновника, он впервые слышит об этом.

«Наоборот, в торгово-экономических отношениях с нашими партнерами… мы заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют», — цитирует Пескова РИА «Новости».

На прошлой неделе Песков заявил, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой валюте нет.

«Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы, собственно, дальше продвигаемся по пути союзного строительства», — сказал тогда Песков.

Разногласий нет, но толку мало

При этом в Минске заявляют, что Москва не предоставила никаких предложений по интеграции в рамках совместных рабочих групп. В понедельник 4 марта министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск пока не получал от Москвы какой-либо официальной информации по интеграции.

«Сформирован пакет материалов, по которым у нас нет разногласий — то, что сделано уже в рамках интеграции, какие выполнены программы, планы, «дорожные карты» и прочее», — цитирует Белта Крутого.

«Мы не вечные, мы когда-то уйдем»

Он добавил, что российская сторона заявила о намерении выделить 7-8 «концептуальных направлений», по которым необходимо углублять интеграцию.

«По какой форме, по каким направлениям — тоже пока непонятно. И эти семь-восемь направлений они Белоруссии официально представят. Пока не прислали», — сказал Крутой.

15 февраля в Сочи Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько готовы народы двух стран.

«Мы готовы идти настолько далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет», — цитировало РИА «Новости» слова Лукашенко.

Он отметил, что вопрос о том, готовы ли россияне и белорусы, «нужно адресовать вопрос себе».

«Поэтому готовьтесь вы — в своем сознании, поведении, цели ставьте перед собой, я имею в виду народы России и Белоруссии, а мы будем их реализовывать, мы ваши слуги», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что его и Путина не может не волновать вопрос Союзного государства после ухода со своих постов.

«Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдём. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать», — сказал глава Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко добавил, что суверенитет Белоруссии и России — это святое. Вместе с тем он отметил, что для него «независимость — понятие относительное».

А вот формат евразийской интеграции его не устраивает. Евразийский экономический союз поворачивается вспять, уверен Лукашенко.

«Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС, Евразийского экономического союза. К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся», — считает белорусский президент.

Лукашенко в течение последних трех лет неоднократно высказывался на тему независимости и суверенитета республики. В декабре прошлого года он заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав России. В начале 2019 года президент Белоруссии предупредил граждан о том, что в течение ближайших двух лет независимость страны будет опробована «на зуб».

Сейчас Лукашенко считает, что необходимо провести анализ совместной работы двух государств и выявить, «где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать».

Наконец белорусский президент отметил, что наиболее актуальные проблемы двустороннего взаимодействия на данный момент находятся в сфере экономики. Это намек, прежде всего, на проводимый Россией налоговый маневр в нефтегазовой сфере. Он предполагает поэтапное увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. В результате налогового маневра цена на российскую нефть для Белоруссии сравняется с мировой, что снизит рентабельность белорусских НПЗ.

Бюджетные потери Белорусии в связи с этим оцениваются 630 миллионов белорусских рублей ($300 млн). Суммарные потери до 2024 года могут составить от $8 до $12 млрд, говорили ранее белорусский чиновники.

В объятиях Запада

При этом во вторник Лукашенко заявил, что продукцию страны не пускают на российский рынок. Тем самым российские власти своим поведением сами провоцируют сближение Белоруссии с Западом. А это в свою очередь вызывает истерику в Москве.

«Сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — Российской Федерации, у отдельных политиков. Спрашивается, чего вы истерите? — удивляется Лукашенко. — Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно, — нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?»

По словам Лукашенко, положительное сальдо в торговле с Евросоюзом увеличилось с $1,2 млрд в 2017 году до $3 млрд в 2018-м.