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Чехия заподозрила Россию в квартирных махинациях 

Lenta.ru + ещё 2 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Праге сдает в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов, что может быть нарушением международных соглашений. Об этом сообщает газета Deník N.
По ее информации, речь идет о квартирах в домах, которые формально принадлежат Чехии. Управляет ими российское посольство на основании договора, заключенного более 30 лет назад — еще до падения коммунистического строя.
Как пояснил пресс-секретарь чешского МИД Михал Бучачек, «на основе межправительственных соглашений между ЧССР и СССР, заключенных до 1989 года, Российская Федерация имеет право свободного и неограниченного использования недвижимости в соответствии со своими потребностями».
В то же время газета пишет, что квартиры сдают в аренду без контракта с посольством России, а оплата за них вносится наличными. При этом деньги направляются в офис компании под названием «Госзагрансобственность». Журналисты уверены, что такие действия могут нарушать Венскую конвенции о дипломатических отношениях.
Ранее 5 марта сообщалось, что в Чехию не пустили одного из членов российской делегации, которая прибыла в Прагу на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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