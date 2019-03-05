США хотят допуска к военным объектам России

Особые условия — вдвое больше или ничего. Так можно охарактеризовать требования, выдвинутые Штатами к РФ для будущего диалога по ДРСМД. Вашингтон призывает Москву обеспечить беспрепятственный доступ для осуществления проверок военных объектов. И всё это, естественно, во имя безопасности Америки и их стран-сателлитов. Пойдет ли Россия на подобные условия или их выдвижение означает полный отказ США от любых переговоров по будущему ракетному договору — в материале News.ru.

Президент России Владимир Путин спустя месяц наконец-то ответил зеркально, подписав указ о приостановлении выполнения договора. США, считают в Москве, должны устранить все нарушенные обязательства. О своих планах глава государства объявил ещё 2 февраля — сразу после принятого его американским коллегой Дональдом Трампом исторического решения. Вашингтон 1 февраля в одностороннем порядке приостановил все свои обязательства по ДРСМД, взятые на себя в 1987 году.

При этом Путин призвал более не приглашать Вашингтон к диалогу по разоружению.

«Все наши предложения остаются на столе. Двери для переговоров открыты», — подчеркнул президент, показав таким образом, что первый шаг Москва делать не будет.

Да и слишком много шагов было сделано на встречу Штатам.

Подобные риторические ужимки Вашингтона, что якобы их не допускают до иностранных объектов, выглядят по меньшей мере забавно, поскольку понятно, что именно США разрушают систему международной безопасности, сложившуюся в последней четверти прошлого века.

Политолог Алексей Мартынов в беседе с News.ru призвал обратить внимание «деятелей в Вашингтоне», что любой договор между двумя государствами предполагает обоюдные условия и требования друг к другу.

«И когда американцы думают о том, что их нужно допустить на какие-то объекты, они должны сами быть готовы открыть подобные объекты для российской стороны, о чём речь не идёт в принципе. Мы прекрасно знаем, что последние десять лет они нарушали этот договор, лукаво запаковывая собственные нарушения в разнообразные программы типа ПРО и другие», — заявил Мартынов.

Если касаться диалога Москвы и Вашингтона, то время уступок давно прошло. Теперь Россия не играет в футбол, где на поле стоят лишь одни ворота. В этой связи РФ в праве потребовать от США также иметь возможность доступа российских или на крайний случай международных специалистов до американских военных объектов. Естественным образом Штаты не пойдут на такой шаг даже если Россия была бы самым близким их партнёром и наиболее надёжным союзником. Однако в Вашингтоне почему-то принято считать, что Америке все должны, в том числе должна и Россия. Такой разговор, быть может, допустим со странами, зависящими от США — с сырьевыми придатками и даже с теми, как ранее выразился Путин, кто осторожно подхрюкивает Штатам. Но с нынешней Россией такие фокусы Дяди Сэма уже не проходят.

Bai Xueqi/ Xinhua /Global Look Press

Москва до последнего часа придерживалась буквы ДРСМД и не разрабатывала, а также не производила ракет малой и средней дальности наземного базирования. Однако США уже много лет обвиняют нас, предъявляя претензии, связанные с нарушением, по их мнению, данного договора.

Ракеты «Калибр», на которые США уже давно косо смотрят, потому как они могут в сжатые сроки быть перестроены в ракеты наземного базирования, прошли успешные испытания в сирийском конфликте. Но пока это вооружение остаётся морским, а в первоначальном договоре о подобных ракетах речи не шло. И Вашингтон, не включив такой типа вооружений в договор, отмечает Мартынов, посчитал себя самым хитрым торговцем на этом базаре, так как США на тот момент весомо опережали СССР в вопросе разработки и испытания ракет морского базирования.

«В среднесрочной перспективе получается наоборот — прав тот, кто честен, а не тот, кто обманывает. Но сегодня Вашингтон продолжает действовать в той же стилистике — пытаясь нас в чём-то обвинять, перекладывать с больной головы на здоровую, риторически требовать и играть с собственным общественным мнением. Такие игры рано или поздно обязательно выходят боком», — уверен собеседник.

«Они собираются какие-то проверки нашего военного потенциала проводить, каких не было даже в 90-е, когда власти были более склонны договариваться с США, нежели администрация Путина. Поэтому Штаты заранее и выдвигают неприемлемые требования, чтобы не выглядеть как агрессор, разрывающий договоры, сдерживающие наступательные вооружения», — сказал Шатилов.

По его мнению, Вашингтон хочет представить ситуацию так, будто Москва является инициатором разрыва договора, хотя это и шито белыми нитками. Однако у США есть очень мощный информационный ресурс, который позволяет в этом убедить мировую общественность.

Помимо России и США, есть ещё ряд стран, например, Китай, Индия, Пакистан и Иран, которые не охвачены этим договором. И, как мы видим на примере индо-пакистанского конфликта, угроза может исходить также и оттуда. По всей видимости, в ближайшее время договор будет заморожен окончательно, а дальнейшие его изменения и реализация с учётом возможного членства новых государств, будут отложены для решения уже будущими поколениями, поскольку его пролонгация и переподписание в ближайшее время маловероятны.