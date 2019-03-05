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Правительство посчитает весь украденный россиянами газ 

360tv.ru 22 минуты назад
Правительство России создаст единую методику по определению ущерба при хищениях газа. Отмечается, что она окажет помощь в борьбе с незаконными врезками в газопроводы. Об этом сообщила газета «Известия».
По мнению экспертов, в перспективе новая методика позволит выявлять крупные мошеннические схемы, имеющие схожесть с теми, по которым действовал находящийся под следствием экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков.
По словам члена комитета Совфеда по экономической политике Юрия Важенина, хищение газа из газопровода представляет собой уголовное преступление, но из-за сложности в определении материального ущерба, порождается безнаказанность.
В октябре 2018 года Важенин внес в Государственную думу проект поправок в закон о газоснабжении. В документе, о котором идет речь, предлагается дать российскому правительству право утверждать методику расчета нанесенного ущерба, который возник при несанкционированных подключениях к газовым сетям.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что хищения голубого топлива стали носить массовый характер, граждане без стеснения подключают шланги к газовым сетям.
«Каждый случай, когда хоть кого-то из этих воров удается привлечь к ответственности, становится событием», — рассказал Правосудов.
По его словам, единая методика расчета ущерба должна касаться и таких масштабных хищений газа, как в деле Рауля Арашукова, а не только врезок и вмешательств в приборы учета.
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Комментарии41
Политика , Видео , Общество , Рауль Арашуков , Газпром Межрегионгаз , Госдума , Правительство РФ
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