Власти подсчитают украденный россиянами газ

Уже в весеннюю сессию Госдума может принять законопроект, дающий правительству право утверждать методику расчета ущерба от кражи газа (от незаконных подключений к сетям и приборам учета). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на одного из авторов документа, сенатора Юрия Важенина

Он пояснил, что хищение газа из трубы считается уголовным преступлением. Однако вычислить размер материального ущерба непросто, что порождает безнаказанность. Существующая сейчас методика расчета ущерба была разработана Минэнерго в 2015 году, но она не прошла регистрацию в Минюсте и может носить только рекомендательный характер.

В связи с этим сенаторы задумались о новой методике, которая станет нормативным актом и будет иметь юридическую силу в суде. Сенаторы внесли свой законопроект в Госдуму в октябре 2018-го. По мнению Важенина, документ может пройти все три чтения в весеннюю сессию 2019 года.

Судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов отметил, что со времен СССР и до сих пор следователи и газовики используют «совершенно абстрактные» расчеты объемов похищенного газа. Подлинность этих расчетов проверить невозможно.

В 2018 году в России выявили 23 907 случаев самовольных подключений к сетям, размер украденного оценивается в 2,9 миллиарда рублей. Из-за манипуляций со счетчиками «Газпром» в прошлом году потерял 7,7 миллиарда рублей.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил «Известиям», что методика расчета ущерба должна касаться не только врезок и подключений к приборам учета, но и масштабных хищений, как в деле Рауля Арашукова . По словам Правосудова, в деле идет речь о краже газа на десятки миллиардов, но как исчисляется эта сумма, неясно.

Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации . До этого сенаторы по просьбе Генпрокуратуры лишили его неприкосновенности. Сенатору предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Вину Арашуков не признал.

В тот же день в петербургском офисе «Газпрома» был задержан его отец Рауль Арашуков. Мужчину заподозрили в причастности к хищениям газа на 30 миллиардов рублей. По этому же делу задержали еще четверых человек.