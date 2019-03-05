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Медведев: Россия неотделима от Европы, Европа немыслима без России 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
Россия неотделима от политических, экономических и цивилизационных процессов в Европе и остаётся открытой для международных контактов, не противопоставляя своё западное и восточное начало, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Мы, безусловно, неотделимы от Европы, от тех политических, экономических, цивилизационных процессов, которые протекают на этом континенте. И во все времена мы не были замкнутым пространством, закрытым для международных контактов", — заявил Медведев в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита.
При этом он отметил, что в Россию существуют разные взгляды на Европу, как это было и раньше.
"Россия — страна демократическая, у нас существуют различные мнения и взгляды на Европу и её ценности, в том числе и критические. Но они возникли не в течение нескольких последних лет, как вы говорите. Вспомните хотя бы спор славянофилов и западников, который вели в середине XIX века выдающиеся умы своего времени. В той или иной степени он продолжается до сих пор", — сказал российский премьер.
При этом он подчеркнул, что подлинно единая Европа немыслима без России.
"Это понимали и многие европейские политики. Например, (президент Франции) Шарль де Голль, который, как известно, выдвинул концепцию Большой Европы от Атлантики до Урала", — обратил внимание Медведев, добавив, что исторически, российская цивилизация — неотъемлемая часть мировой цивилизации, а российская культура — часть европейской.
Он также указал на то, что Россия всегда находилась на стыке западной и восточной цивилизаций, отметив ее сложный путь, которым может похвастаться не каждая европейская страна.
"Мы не склонны противопоставлять западное и восточное начало, а, наоборот, видим в этом наше преимущество. Об этом писал и замечательный учёный, историк Лев Гумилёв: "Россия — самобытная страна, органически соединившая в себе элементы Востока и Запада", — сказал Медведев.
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Политика , Дмитрий Медведев , Лев Гумилев
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