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Россия предупредила о последствиях ядерного шантажа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 50 минут назад
Россия рассматривает свое ядерное оружие как гарантию суверенитета, но попытки ядерного шантажа только осложняют международную обстановку, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев высказал в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort.
Медведев заверил, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. «Любые попытки ядерного шантажа, на наш взгляд, ведут к усилению международной напряженности», — приводит его слова ТАСС.
Председатель правительства отметил, что российские гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, потому, по его словам, «люксембургским огородам ничего не грозит».
Медведев подчеркнул, что Россия заинтересована в мире и стабильности в Европе. Он отметил, что Москва находится в диалоге со всеми странами — членами Североатлантического альянса. «Мы сотрудничаем с ними по целому ряду вопросов, сотрудничаем конструктивно и от наших партнеров ожидаем такого же подхода», — сказал он.
Глава кабмина отметил, что скорость ракет — это техническая характеристика, а не показатель миролюбия. «Мы, естественно, стремимся иметь самое современное и эффективное оружие. Но, еще раз повторю: не для того, чтобы нападать. У нас, если хотите, генетическое неприятие войны», — заверил он, напомнив, что российская военная доктрина носит сугубо оборонительный характер.
«Мы рассматриваем наш ядерный арсенал исключительно как фактор сдерживания, гарантию национальной безопасности России», — заключил Медведев.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию посоветовал при принятии решений, несущих угрозу России, подсчитать дальность и скорость российских видов вооружений. Глава государства заверил, что безопасность нашей страны будет обеспечена.
После этого в Пентагоне подсчитали, что российские ракеты могут достигнуть американской территории за 15 минут.
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Политика , Армия , Видео , В мире , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС
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