Россия предупредила о последствиях ядерного шантажа

Россия рассматривает свое ядерное оружие как гарантию суверенитета, но попытки ядерного шантажа только осложняют международную обстановку, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев высказал в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort.

Медведев заверил, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. «Любые попытки ядерного шантажа, на наш взгляд, ведут к усилению международной напряженности», — приводит его слова ТАСС

Председатель правительства отметил, что российские гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, потому, по его словам, «люксембургским огородам ничего не грозит».

Медведев подчеркнул, что Россия заинтересована в мире и стабильности в Европе. Он отметил, что Москва находится в диалоге со всеми странами — членами Североатлантического альянса . «Мы сотрудничаем с ними по целому ряду вопросов, сотрудничаем конструктивно и от наших партнеров ожидаем такого же подхода», — сказал он.

Глава кабмина отметил, что скорость ракет — это техническая характеристика, а не показатель миролюбия. «Мы, естественно, стремимся иметь самое современное и эффективное оружие. Но, еще раз повторю: не для того, чтобы нападать. У нас, если хотите, генетическое неприятие войны», — заверил он, напомнив, что российская военная доктрина носит сугубо оборонительный характер.

«Мы рассматриваем наш ядерный арсенал исключительно как фактор сдерживания, гарантию национальной безопасности России», — заключил Медведев.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию посоветовал при принятии решений, несущих угрозу России, подсчитать дальность и скорость российских видов вооружений. Глава государства заверил, что безопасность нашей страны будет обеспечена.