У России генетическое неприятие войны, заявил Медведев

Россия генетически не приемлет войну, стремится иметь современное высокоточное оружие лишь как фактор сдерживания, так что "огородам" Люксембурга ничего не грозит, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

В разговоре с Медведевым корреспондент люксембургского издания отметил, что его страна — не ядерная держава, и спросил, стоит ли им опасаться, что новые российские гиперзвуковые ядерные ракеты могут приземлиться в огородах Герцогства.

"Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надёжностью, так что вашим огородам ничего не грозит. Если же говорить серьёзно, то мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать", — сказал Медведев.

По его словам, скорость ракет — это техническая характеристика, а не показатель миролюбия.

"Мы, естественно, стремимся иметь самое современное и эффективное оружие. Но, еще раз повторю — не для того, чтобы нападать. У нас — если хотите, генетическое неприятие войны. Мы рассматриваем наш ядерный арсенал исключительно как фактор сдерживания, гарантию национальной безопасности России", — подчеркнул премьер.

"Это закреплено и в нашей военной доктрине, которая носит сугубо оборонительный характер. Это открытый документ, и любой желающий может с ним ознакомиться", — отметил он.