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В МИД раскритиковали заявление Болтона о давлении на Кубу из-за Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об усилении экономического давления на Кубу — совершенно безбашенное и говорит о намерении Вашинтона выстроить страны Латинской Америки под свои лекала, заявил РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Ранее Болтон пообещал усиление экономического давления на Кубу, в частности, на ее военных и разведку, из-за усиления их "роли в Венесуэле".
"Это совершенно безбашенное очередное заявление представителя американской администрации, которая вознамерилась выстраивать латиноамериканский регион под свои лекала, по своей модели. Это абсолютно неприемлемо и показывает, что все те разговоры о "восстановлении демократии" в Венесуэле — это всего лишь прикрытие для того, чтобы построить страны Латинской Америки в соответствии с американскими критериями", — сказал Щетинин после окончания мессы памяти Уго Чавеса в московском храме.
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Политика , Латинская Америка , Джон Болтон , Уго Чавес , МИД , РИА Новости , Венесуэла , Куба , США
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