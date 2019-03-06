Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал «прямым шагом к расшатыванию» международной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал на заседании коллегии ФСБ России

«Это [решение США — прим.ред.] безусловно меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону», — заявил российский президент.

США приостановили свое участие в ДРСМД со 2 февраля 2019-го. В Штатах заявили, что выйдут из соглашения через шесть месяцев, если Россия не выполнит свои обязательства. Сообщалось, что американцы считают российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД.

Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД в качестве зеркального ответа. В России не раз заявляли, что Москва строго соблюдает положения ДРСМД. Также российские власти обвиняли в нарушениях Вашингтон.

Бессрочный договор о РСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Стороны решили подписать этот документ, так как «ядерная война имела бы для всего человечества разрушительные последствия».