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В Кремле раскрыли подробности указа о приостановке выполнения ДРСМД 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия приостановит выполнение договора о ракетах средней и меньшей дальности до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по договору или до прекращения его действия, цитирует пресс-служба Кремля текст указа президента РФ Владимира Путина.
"Постановляю… приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", — говорится в документе.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Основная претензия США — именно к ракете 9М729. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Как отметил госсекретарь Майк Помпео, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", документ будет расторгнут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Политика , Армия , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Пресс-служба Администрации Президента РФ , США
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