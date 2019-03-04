Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал указ о приостановке ДРСМД 

Рамблер 19 минут назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения условий договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте Кремля.
В тексте указа говорится, что выполнение договора приостанавливается «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г.»
Приостановка действия ДРСМД осуществляется «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Политика , Армия , Видео , Оружие , США , Владимир Путин
Читайте также
Видео
Названа официальная причина смерти Децла
Шоу-бизнес
Путин решил судьбу ДРСМД
Политика Армия
МиГ-29 разбился в Польше
Происшествия Армия
«Откуда вы все?»: Виторган взорвался после скандала
Шоу-бизнес
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Зеленский оставил Порошенко не у дел
Украина В мире
Названа истинная причина смерти Флинта
Шоу-бизнес
Найдено сбывшееся пророчество Нострадамуса на 2019-й
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение