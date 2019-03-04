Путин решил судьбу ДРСМД

Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения условий договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тексте указа говорится, что выполнение договора приостанавливается «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г.»

Приостановка действия ДРСМД осуществляется «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».

Указ вступает в силу со дня его подписания.