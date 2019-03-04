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Российский министр оправдался за слова о президентстве 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил в Facebook, что пока не готов к должности президента России.
Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать президентом
«И о работе современного информационного пространства. Говоришь об одном. Чтобы повысить читаемость и накрутить переходы — заголовок придумывается совсем о другом. А затем все подхватывают и понеслось. Специально напишу здесь. Мне до уровня Президента как до Луны», — написал министр.
По словам Орешкина, ему надо «гораздо лучше» работать на нынешнем месте, чтобы «заслужить звание хорошего профессионального министра и выполнить поставленные задачи».
Ранее 4 марта Орешкин, отвечая на вопросы слушателей академии журналистики «Коммерсанта», сказал, что работа президента была бы интересна любому управленцу. При этом такая работа «абсолютно чудовищна» с точки зрения нагрузки, добавил чиновник.
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