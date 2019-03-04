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Лавров заявил о готовности России рассмотреть заявки Катара на поставки вооружений 

ТАСС 17 минут назад
Фото: ТАСС
Россия готова рассмотреть заявки Катара на поставки продукции военного назначения, если таковые появятся.
Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
"Когда будут поступать от наших катарских партнеров заявки на поставки российской продукции военного назначения, мы их будем рассматривать", — сказал Лавров.

Действия на рынке энергоносителей

Москва и Доха будут и далее координировать шаги на мировом рынке энергоносителей, включая экспорт природного газа, заявил также Лавров.
"Мы договорились продолжать координировать шаги на мировом рынке энергоносителей, в том числе на площадке располагающегося в Дохе Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ)", — отметил он.
В этой связи глава МИД РФ сообщил, что в ходе своего пребывания в Катаре намерен посетить штаб-квартиру этой организации и встретиться с ее генеральным секретарем Юрием Сентюриным.
По его словам, стороны "дали высокую оценку достигнутому уровню взаимодействия между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Катарским инвестиционным агентством (Суверенный фонд Катара — прим. ТАСС), а также участию этого агентства в акционерном капитале "Роснефти".
"Мы привлекли внимание к интересу российских нефтегазовых компаний — помимо "Роснефти", это и "Лукойл", и "Зарубежнефть", и "Газпром", и "Новатэк", чтобы прорабатывать взаимовыгодные проекты с катарскими партнерами", — подчеркнул Лавров.
Он также обратил внимание, что в ходе переговоров подтверждена "обоюдная заинтересованность в поддержании регулярного, политического, доверительного, взаимополезного диалога, заинтересованность в расширении российско-катарского практического взаимодействия в самых разных областях".
"Мы едины с нашими катарскими друзьями в том, чтобы и далее наращивать торгово-экономические обмены, стимулировать взаимную торговлю, — сказал глава российского дипведомства. — Приветствовали усилия, которые предпринимаются по линии совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, очередное заседание которой состоится в Москве 10 апреля. Там же будет проходить в эти дни четвертая международная выставка "Арабия-Экспо" и 12-я сессия Российско-арабского делового совета".
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Комментарии1
Политика , Армия , Ближний Восток , Оружие , Сергей Лавров , Юрий Сентюрин , Лукойл , Газпром , МИД , Новатэк , Роснефть , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Доха , Москва
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