Лавров заявил о готовности России рассмотреть заявки Катара на поставки вооружений

Россия готова рассмотреть заявки Катара на поставки продукции военного назначения, если таковые появятся.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Когда будут поступать от наших катарских партнеров заявки на поставки российской продукции военного назначения, мы их будем рассматривать", — сказал Лавров.

Действия на рынке энергоносителей

Москва и Доха будут и далее координировать шаги на мировом рынке энергоносителей, включая экспорт природного газа, заявил также Лавров.

"Мы договорились продолжать координировать шаги на мировом рынке энергоносителей, в том числе на площадке располагающегося в Дохе Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ)", — отметил он.

В этой связи глава МИД РФ сообщил, что в ходе своего пребывания в Катаре намерен посетить штаб-квартиру этой организации и встретиться с ее генеральным секретарем Юрием Сентюриным

"Мы привлекли внимание к интересу российских нефтегазовых компаний — помимо "Роснефти", это и "Лукойл", и "Зарубежнефть", и "Газпром", и "Новатэк", чтобы прорабатывать взаимовыгодные проекты с катарскими партнерами", — подчеркнул Лавров.

Он также обратил внимание, что в ходе переговоров подтверждена "обоюдная заинтересованность в поддержании регулярного, политического, доверительного, взаимополезного диалога, заинтересованность в расширении российско-катарского практического взаимодействия в самых разных областях".

"Мы едины с нашими катарскими друзьями в том, чтобы и далее наращивать торгово-экономические обмены, стимулировать взаимную торговлю, — сказал глава российского дипведомства. — Приветствовали усилия, которые предпринимаются по линии совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, очередное заседание которой состоится в Москве 10 апреля. Там же будет проходить в эти дни четвертая международная выставка "Арабия-Экспо" и 12-я сессия Российско-арабского делового совета".