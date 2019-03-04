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Лавров назвал слова Болтона о Венесуэле оскорблением Латинской Америки 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о Доктрине Монро в отношении Венесуэлы.
«Мне кажется, что после того, как в 1945 году была создана Организация Объединённых Наций, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организацией. Теория и практика задних дворов оскорбительная, по большому счёту. Исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Джона Болтона будут латиноамериканские страны», — сказал он, отвечая на вопрос RT.
Как указал Лавров, Болтон «упомянул применимость Доктрины Монро к Венесуэле, но оскорбил то он всю Латинскую Америку».
«Тем более, что какое-то время назад, несколько дней назад из Вашингтона на официальном уровне прозвучала угроза, что Венесуэла — это не конец истории, что следующие на очереди будут Куба и Никарагуа. Так что задуматься над этой философией, над этой политикой надо, прежде всего, странам региона», — добавил министр.
Он напомнил, что Болтон известен своими высказываниями.
Ранее Болтон заявил, что США намерены создать «широкую коалицию» для смещения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы.
По его словам, американская сторона продолжает придерживаться принципов Доктрины Монро, а все страны Западного полушария должны стать «демократическими».
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Джон Болтон , Сергей Лавров , МИД , ООН , Венесуэла , США
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