Лавров назвал слова Болтона о Венесуэле оскорблением Латинской Америки

«Мне кажется, что после того, как в 1945 году была создана Организация Объединённых Наций, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организацией. Теория и практика задних дворов оскорбительная, по большому счёту. Исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Джона Болтона будут латиноамериканские страны», — сказал он, отвечая на вопрос RT.

Как указал Лавров, Болтон «упомянул применимость Доктрины Монро к Венесуэле, но оскорбил то он всю Латинскую Америку».

«Тем более, что какое-то время назад, несколько дней назад из Вашингтона на официальном уровне прозвучала угроза, что Венесуэла — это не конец истории, что следующие на очереди будут Куба и Никарагуа. Так что задуматься над этой философией, над этой политикой надо, прежде всего, странам региона», — добавил министр.

Он напомнил, что Болтон известен своими высказываниями.

Ранее Болтон заявил, что США намерены создать «широкую коалицию» для смещения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы.

По его словам, американская сторона продолжает придерживаться принципов Доктрины Монро, а все страны Западного полушария должны стать «демократическими».