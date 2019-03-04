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Путин принял приглашение посетить Катар 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 59 минут назад
Фото: Р-Спорт
Президент Владимир Путин принял приглашение посетить Катар, сроки визита пока не согласованы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, что Владимир Путин «был приглашен его высочеством эмиром Катара», и он «это приглашение принял, равно как и приглашение в ряд соседних стран», передает РИА «Новости».
Дату визита «предстоит определять протокольным службам глав государств».
Напомним, в феврале Россия и Катар начали переговоры по поставке С-400.
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Политика , Ближний Восток , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Катар
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