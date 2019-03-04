Лавров сомневается в необходимости создания дополнительных групп по Сирии

"Я не думаю, что нужны какие-то рабочие группы по Сирии создавать. Есть общепризнанный астанинский процесс, в котором правительство и вооруженная оппозиция при посредничестве России, Турции и Ирана ведут диалог и достаточно успешно. Уже есть зримые, осязаемые результаты. В этом процессе участвуют в качестве наблюдателей представители ООН, Иордании, раньше участвовали Соединенные Штаты, но потом они решили отказаться от присутствия на соответствующих встречах в Астане. Но мы не исключаем, что могут появиться и дополнительные наблюдатели в этом процессе", — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани.

По его словам, Россия контактирует со всеми региональными партнерами по этому вопросу.

"Мне кажется, это достаточно разрозненная, разветвленная такая сеть контактов, которые могут и должны привести в конечном итоге к результату. Искусственно создавать какую-то новую группу едва ли имеет смысл", — отметил глава МИД РФ.

По его словам, "нет недостатка в механизмах" по урегулированию в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в России