«Что, если у русских снова получится?» Россия приступает к спасению Венесуэлы

Венесуэла по-прежнему остается в фокусе внимания мирового политического и медийного мейнстрима. Но за последние дни произошла явная смена информационной повестки, связанной с этой страной.

Во-первых, привычные мантры "авторитарный режим вот-вот падет и к власти придет оппозиция, которая поведет Венесуэлу в светлое демократическое будущее", сменились расстроенными признаниями "что-то пошло не так". Наиболее громко в этом смысле прозвучала статья в германской Frankfurter Allgemeine Zeitung, прямо заявившая о провале Хуана Гуаидо в качестве лидера протестов и "временного президента" страны. Издание не поскупилось на уничижительные комментарии, в том числе назвав его "беспомощным".

Во-вторых, в последние дни Каракас стал источником большого количества новостей из экономической и политико-экономической сферы, каждая из которых является небольшой (или большой) информационной бомбой.

Вот только некоторые из них:

Москву; — по решению президента Мадуро отделение венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA будет переведено из Лиссабона

— власти страны отменили внешнее управление в крупнейшем частном банке Венесуэлы Banesco Banco Universal C. A (введенное в мае 2018 года после задержания группы руководителей банка, которых подозревали в незаконных операциях с национальной валютой);

— в Венесуэле фактически отменен запрет на обмен валюты, действовавший многие годы. В Каракасе Центральным банком открыты первые два обменных пункта. Объявлено, что в скором времени обменные пункты начнут действовать и в других городах;

— вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что страна начала юридические действия по защите своей собственности за рубежом. Работы там непочатый край: в США заблокированы активы и интересы PDVSA на семь миллиардов долларов, в Европе заморожены венесуэльские счета, а Банк Англии отказался отдавать хранящийся у него венесуэльский золотой запас в размере 1,2 миллиарда долларов.

Судя по всему, Каракас всерьез взялся за исправление экономической политики, которая и довела Венесуэлу до нынешнего плачевного состояния. И, очевидно, Запад не питает ни малейших иллюзий по поводу того, кто стоит за происходящими изменениями.

Недавно мы писали, что спасение Венесуэлы стало новым вызовом для России, которая, похоже, хочет в экономической сфере сделать для боливарианской республики то, что до этого сделала в военно-политической области для Сирии. Последние новости недвусмысленно подтверждают данную версию.

Что Москва может предложить Каракасу? Как минимум три вещи лежат на поверхности.

1. Огромный опыт успешного проведения жесткой монетарной политики.

Речь идет ровно о том, за что отечественные левые экономисты и просто оппозиционеры вот уже много лет беспощадно ругают власти — выдерживание заданных планок инфляции, дефицита бюджета и прочих макроэкономических и финансовых показателей. Как известно, Венесуэла последние годы действовала по рецептам как раз ультралевых экономистов: включить печатный станок и раздать денег всем желающим, запретить свободный оборот валюты и залить социалку нефтяными деньгами, благо этой самой нефти у страны очень много (загадочно только то, почему критики Кремля полагают, что в России аналогичные меры приведут к другому, нежели в Венесуэле, результату).

Последние шаги Каракаса по либерализации валютного регулирования дают повод предполагать, что власти прислушались к рекомендациям российских специалистов из ЦБ, казначейства и Минфина , "десант" которых, согласно СМИ, высадился в стране некоторое время назад.

2. Умение работать в токсичной и местами откровенно враждебной среде западных институтов.

Несмотря ни на что, Москва продолжает работать с западными судами, арбитражами и другими структурами — и она умеет это делать. Преодолевая заведомую предвзятость и в некоторых случаях откровенные подтасовки со стороны этих институтов, Россия смогла одержать там немало побед — и продолжает это делать. Этот ее опыт крайне ценен для Венесуэлы, которая намерена бороться за разблокировку своих активов на Западе.

3. Наличие альтернативных западным финансово-экономических инструментов.

Россия все интенсивнее создает собственные системы в финансово-экономической сфере, что гарантирует бесперебойную работу экономики даже в случае радикальных враждебных действий со стороны Запада. Запущена национальная платежная система, развиваются платежи в национальных валютах в обход доллара, идут разнообразные процессы в банкинге, IT и множестве иных областей.

Предоставление данного спектра услуг другим государствам заставит эту область внутри страны развиваться быстрее. Плюс это принесет туда новые серьезные деньги от внешних клиентов. Не говоря уже о том, что чисто геополитически это резко поднимет статус России как державы, способной предоставить не только военно-политический (Сирия это уже доказала), но и финансово-экономический "зонтик" своим партнерам.

Безусловно, найдется немало тех, кто посмеется над этими "наполеоновскими планами". Но вот что интересно — серьезные люди на Западе вовсе не демонстрируют желания смеяться.

МВФ заявил, что готов помочь властям Венесуэлы сформулировать стратегию исправления экономической ситуации, если на это будет запрос. А министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что Москва пообещала помощь "диктатору Мадуро". Из этого логичным образом вытекает, что в его глазах именно Россия несет ответственность за то, что события в Венесуэле развиваются не по сценарию, написанному на Западе.

Во всех этих высказываниях сквозит скорее тревога, нежели насмешка. Надо полагать, что для МВФ происходящие подвижки в экономической политике Венесуэлы — прямой вызов, поскольку именно за фондом до сих пор в мировой системе была закреплена роль спасителя погибающих экономик. Возникновение реальной альтернативы станет тяжелейшим ударом по репутации института.

Что касается западных государств, то с каждым днем они выглядят все более смешно со своим признанием недопрезидента Гуаидо — и достойного выхода, если события продолжат развиваться в нынешнем русле, для них не наблюдается.

Три года назад западный мир дружно хохотал над намерениями Москвы спасти "диктатора Асада". Урок оказался выучен, и теперь смеяться особо никому не хочется, потому что Запад не может игнорировать простой и очень неприятный для себя вопрос: а что, если у русских снова получится?