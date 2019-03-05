Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину 

РИА Новости + ещё 5 54 минуты назад
Россия готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, но при соблюдении определенных условий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", — сказал он в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в герцогство.
Последние новости
Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД Теща против свекрови. Ученые выяснили, от какой бабушки больше пользы Россия приступает к спасению Венесуэлы
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Дмитрий Медведев
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
Украина В мире
Трамп «отомстил» России за кризис на Украине
США В мире
Указ Путина: «Надежды на спасение нет»
Политика Армия
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку
Общество Политика
В США раскрыли «секрет» российского «Посейдона»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение