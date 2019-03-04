МИД Казахстана: приостановление участия США и России в ДРСМД приведет к гонке вооружений

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов в понедельник заявил, что приостановление участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) России США может привести к гонке вооружений. "Действительно, буквально недавно из договора по ракетам средней и малой дальности вышли две страны, очень важных игрока на мировой арене. И это, в свою очередь, конечно, уже определяет, что будет определенная гонка вооружений, создание и размещение новых ракет на союзнических территориях где-то по периметру, который будет касаться, может быть, и наших союзников", — сказал Атамкулов на "правительственном часе" в Мажилисе (нижней палате парламента) республики, отвечая на вопрос о приостановлении Россией и США участия в ДРСМД. 1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.