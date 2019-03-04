В США призвали противодействовать «влиянию» России в Венесуэле

В конгресс США внесли законопроект с требованием оценить угрозу «влияния» России на Венесуэлу , разработав стратегию противодействия.

Автором проекта, с которым ознакомился RT, выступила конгрессмен от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.

Законопроект получил название «О требовании провести оценку угрозы и выработать стратегию противодействия российскому влиянию в Венесуэле, а также провести оценку приобретения находящихся в США активов Citgo иностранными инвесторами».

Citgo является американским подразделением нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

При этом 7 февраля Вассерман-Шульц также внесла другой проект, призывающий оценить возможные риски сотрудничества России и Венесуэлы в сфере безопасности для США и их партнёров.

«Не позднее чем через 120 дней после даты вступления в силу настоящего Закона государственный секретарь должен представить в соответствующие комитеты конгресса оценку российско-венесуэльского сотрудничества в области безопасности и оценку потенциальной угрозы, которую это сотрудничество представляет для США и стран Западного полушария», — говорится в документе.

Оба проекта находятся на начальной стадии законотворческого процесса и направлены на рассмотрение профильными комитетами конгресса.

Ранее в США заявили, что Вашингтон не против, чтобы Россия оказывала гуманитарную помощь Венесуэле.

При этом американская сторона указывала, что эта помощь не должна проходить через действующие власти Венесуэлы.