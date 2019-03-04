Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США призвали противодействовать «влиянию» России в Венесуэле 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
В конгресс США внесли законопроект с требованием оценить угрозу «влияния» России на Венесуэлу, разработав стратегию противодействия.
Автором проекта, с которым ознакомился RT, выступила конгрессмен от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.
Законопроект получил название «О требовании провести оценку угрозы и выработать стратегию противодействия российскому влиянию в Венесуэле, а также провести оценку приобретения находящихся в США активов Citgo иностранными инвесторами».
Citgo является американским подразделением нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.
При этом 7 февраля Вассерман-Шульц также внесла другой проект, призывающий оценить возможные риски сотрудничества России и Венесуэлы в сфере безопасности для США и их партнёров.
«Не позднее чем через 120 дней после даты вступления в силу настоящего Закона государственный секретарь должен представить в соответствующие комитеты конгресса оценку российско-венесуэльского сотрудничества в области безопасности и оценку потенциальной угрозы, которую это сотрудничество представляет для США и стран Западного полушария», — говорится в документе.
Оба проекта находятся на начальной стадии законотворческого процесса и направлены на рассмотрение профильными комитетами конгресса.
Ранее в США заявили, что Вашингтон не против, чтобы Россия оказывала гуманитарную помощь Венесуэле.
При этом американская сторона указывала, что эта помощь не должна проходить через действующие власти Венесуэлы.
5 февраля венесуэльский президент Николас Мадуро в интервью RT выразил слова благодарности России, КНР и Турции за позицию в отношении ситуации в Венесуэле.
RT на русском: последние новости
Медведев заявил о готовности России к диалогу с Украиной Путин поздравил лидера Болгарии с Днём освобождения от османского ига Захарова напомнила о ведении Россией собственного расследования дела Скрипалей
Комментарии1
Политика , В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Демократическая партия США , Венесуэла
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Охранник «Пятёрочки» ремнем избил подростков
Происшествия Криминал
Людей грабили в регистратуре поликлиники
Происшествия Криминал
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
В мире Криминал
«Ей нужен скандал»: отец ответил на обвинения вдовы Децла
Шоу-бизнес Статьи
Убийца жены и сына признался в растлении мальчика
Происшествия
В Сети отреагировали на слова Серебрякова о «мучениях»
Общество
На российском сегменте МКС сработала сирена
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение