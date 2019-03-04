Приходько о потерях Евросоюза в России от санкций: подорвано наше доверие

Глава правительства России Дмитрий Медведев 4-5 марта посетит Болгарию . Отвечая на вопросы журналистов в преддверии визита, первый замглавы аппарата кабмина отметил, что "санкционная линия Брюсселя остается одним из основных сдерживающих факторов, препятствующих полноценному сотрудничеству между Россией и государствами ЕС, в том числе в торгово-экономической сфере".

"Существуют различные оценки ущерба. Очевидно, что без санкций европейский бизнес мог бы зарабатывать на российском рынке намного больше. Цифры потерь стран Евросоюза от санкций называются различные", — сказал Приходько, отвечая на вопрос о том, существуют ли оценки потерь, понесенных болгарскими экономоператорами в результате этих санкций ЕС и ответных российских рестрикций.

При этом он уточнил, что дело здесь не только в цифрах. "Серьезно подорвано взаимное доверие, над формированием которого мы все долго и упорно трудились и восстановить которое будет весьма непросто", — подчеркнул представитель российского кабмина.

Он обратил внимание на то, что "раскрученная Брюсселем санкционная спираль не выгодна ни России, ни Евросоюзу".