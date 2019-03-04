Существуют различные оценки ущерба, понесенного странами Евросоюза от санкций Брюсселя в отношении РФ и ответных мер со стороны России, но очевидно, что нужно говорить и о серьезно подорванном взаимном доверии, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Глава правительства России Дмитрий Медведев 4-5 марта посетит Болгарию. Отвечая на вопросы журналистов в преддверии визита, первый замглавы аппарата кабмина отметил, что "санкционная линия Брюсселя остается одним из основных сдерживающих факторов, препятствующих полноценному сотрудничеству между Россией и государствами ЕС, в том числе в торгово-экономической сфере".
"Существуют различные оценки ущерба. Очевидно, что без санкций европейский бизнес мог бы зарабатывать на российском рынке намного больше. Цифры потерь стран Евросоюза от санкций называются различные", — сказал Приходько, отвечая на вопрос о том, существуют ли оценки потерь, понесенных болгарскими экономоператорами в результате этих санкций ЕС и ответных российских рестрикций.
При этом он уточнил, что дело здесь не только в цифрах. "Серьезно подорвано взаимное доверие, над формированием которого мы все долго и упорно трудились и восстановить которое будет весьма непросто", — подчеркнул представитель российского кабмина.
Он обратил внимание на то, что "раскрученная Брюсселем санкционная спираль не выгодна ни России, ни Евросоюзу".
"Необходимо вести дело к отмене взаимных ограничений, однако первый шаг в этом направлении должен сделать тот, кто заварил всю эту кашу, то есть Евросоюз", — заключил Приходько.