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Медведев рассказал о худших подозрениях перед выборами на Украине 

Lenta.ru + ещё 9 4 минуты назад
Москва озабочена ходом предвыборной кампании на Украине. Об этом болгарской газете «Труд» рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«На Украине идет резкая, грязная кампания. Мы до сих пор не понимаем, c кем на Украине можно разговаривать», — сказал он, отметив, что в Москве готовы к диалогу, если Украина будет в заинтересована в этом.
Медведев отметил важность того, чтобы выборы были легитимными, а победа выбранного украинцами кандидата — честной и не фальсифицированной. При этом российский премьер посетовал на то, что избирательная кампания на Украине проходит «с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм».
В частности, он указал на невозможность проголосовать для трех миллионов украинцев в связи с закрытием избирательных участков в своих дипломатических учреждениях. Еще одной проблемой Медведев назвал запрет россиянам стать наблюдателями даже в составе миссии ОБСЕ.
Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Второй тур в случае необходимости будет проведен 21 апреля. Согласно результатам опросов украинских социологов, с конца января фаворитом предвыборной гонки является именно Зеленский. Порошенко в большинстве опросов занимает второе место, ненамного опережая бывшего премьер-министра страны и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
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Комментарии29
Политика , Видео , В мире , Дмитрий Медведев , Юлия Тимошенко , ОБСЕ , Газета "Труд" , Москва
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