Медведев рассказал о худших подозрениях перед выборами на Украине

«На Украине идет резкая, грязная кампания. Мы до сих пор не понимаем, c кем на Украине можно разговаривать», — сказал он, отметив, что в Москве готовы к диалогу, если Украина будет в заинтересована в этом.

Медведев отметил важность того, чтобы выборы были легитимными, а победа выбранного украинцами кандидата — честной и не фальсифицированной. При этом российский премьер посетовал на то, что избирательная кампания на Украине проходит «с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм».

В частности, он указал на невозможность проголосовать для трех миллионов украинцев в связи с закрытием избирательных участков в своих дипломатических учреждениях. Еще одной проблемой Медведев назвал запрет россиянам стать наблюдателями даже в составе миссии ОБСЕ