Медведев: на Украине пока разговаривать не с кем

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова вести переговоры с новым руководством Украины , но там сейчас идёт такая грязная избирательная кампания, что определиться с собеседником невозможно.

Об этом Медведев рассказал в интервью болгарской газете «Труд» . Так он ответил на вопрос, возможно ли улучшение отношений Москвы и Киева после выбора какого-то из кандидатов в президенты Украины.

Российский премьер отметил, что отношение к главе государства будет в любом случае уважительным. И Россия всегда готова к диалогу, если новое руководство страны в этом будет заинтересовано.