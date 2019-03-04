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Медведев: на Украине пока разговаривать не с кем 

News.ru + ещё 7 32 минуты назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова вести переговоры с новым руководством Украины, но там сейчас идёт такая грязная избирательная кампания, что определиться с собеседником невозможно.
Об этом Медведев рассказал в интервью болгарской газете «Труд». Так он ответил на вопрос, возможно ли улучшение отношений Москвы и Киева после выбора какого-то из кандидатов в президенты Украины.
Российский премьер отметил, что отношение к главе государства будет в любом случае уважительным. И Россия всегда готова к диалогу, если новое руководство страны в этом будет заинтересовано.
«На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать», — сказал Дмитрий Медведев.
Ранее News.ru сообщал, что до выборов президента Украины осталось менее месяца. За борьбой за президентское кресло внимательно следят во всём мире. Основных кандидатов трое, из них два уже давно сложившихся политика — это действующий лидер государства Пётр Порошенко и бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Третий — актёр Владимир Зеленский, за спиной которого стоит один из богатейших людей Украины Игорь Коломойский.
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Политика , Видео , В мире , Дмитрий Медведев , Игорь Коломойский , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Газета "Труд" , Москва
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