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Медведев объяснил, зачем Киев выдвигает надуманные обвинения в адрес России 

РИА Новости 1 час назад
Киев использует надуманные обвинения в адрес России, чтобы отвлечь внимание избирателей от провалов во внутренней политике, при этом если президент Петр Порошенко не может вести диалог со своим народом, вряд ли он сможет вести переговоры с РФ, считает глава правительства России Дмитрий Медведев.
В преддверии своего визита в Болгарию российский премьер дал интервью болгарскому изданию "Труд".
"Из Киева в наш адрес постоянно звучат надуманные обвинения. Организуются провокации, как это было в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Российский фактор откровенно используют, чтобы отвлечь внимание избирателей от провалов во внутренней политике. От жертв среди гражданского населения в Донбассе. От разрухи в экономике", — отметил Медведев в интервью, отвечая на вопрос о том, возможны ли изменения в отношениях Москвы и Киева после президентских выборов на Украине.
"Складывается впечатление, что если бы не Россия, то Петру Порошенко, который баллотируется на второй срок, просто не о чем было бы говорить с людьми. Если он не может вести диалог со своим народом, то вряд ли сможет вести переговоры с руководством соседнего государства", — заявил глава кабмина.
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Политика , Видео , В мире , Дмитрий Медведев , Петр Порошенко , Правительство РФ , Болгария
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