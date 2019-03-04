Медведев объяснил, зачем Киев выдвигает надуманные обвинения в адрес России

В преддверии своего визита в Болгарию российский премьер дал интервью болгарскому изданию "Труд".

"Из Киева в наш адрес постоянно звучат надуманные обвинения. Организуются провокации, как это было в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Российский фактор откровенно используют, чтобы отвлечь внимание избирателей от провалов во внутренней политике. От жертв среди гражданского населения в Донбассе. От разрухи в экономике", — отметил Медведев в интервью, отвечая на вопрос о том, возможны ли изменения в отношениях Москвы и Киева после президентских выборов на Украине.

"Складывается впечатление, что если бы не Россия, то Петру Порошенко, который баллотируется на второй срок, просто не о чем было бы говорить с людьми. Если он не может вести диалог со своим народом, то вряд ли сможет вести переговоры с руководством соседнего государства", — заявил глава кабмина.