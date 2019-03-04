Россия хочет наладить отношения с Украиной, заявил Дмитрий Медведев

"Безусловно, Россия хочет наладить отношения с Украиной. Мы — соседи. У многих российских граждан там живут родственники. Как и у украинцев — в России", — сказал Медведев в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии визита в Болгарию, говоря о возможности изменений в отношениях Москвы и Киева после президентских выборов на Украине.

Народы двух стран связывают общая история и культура, продолжил он, отметив, что "до недавнего времени" у России и Украины были также взаимовыгодные экономические отношения".