Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия хочет наладить отношения с Украиной, и для этого нужны шаги навстречу друг другу, однако из-за поведения Киева сложно делать прогнозы о возможности изменений во взаимоотношениях двух стран.
"Безусловно, Россия хочет наладить отношения с Украиной. Мы — соседи. У многих российских граждан там живут родственники. Как и у украинцев — в России", — сказал Медведев в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии визита в Болгарию, говоря о возможности изменений в отношениях Москвы и Киева после президентских выборов на Украине.
Народы двух стран связывают общая история и культура, продолжил он, отметив, что "до недавнего времени" у России и Украины были также взаимовыгодные экономические отношения".
"Но теперь ситуация очень непростая. Чтобы её изменить, нужны шаги навстречу друг другу. Однако Киев ведёт себя так, что делать какие-то прогнозы сложно", — подчеркнул российский премьер.