Медведев ответил на вопрос о будущем «Турецкого потока»

Российский премьер подчеркнул, что сотрудничество в газовой области отвечает интересам как экономик России и Болгарии, так и стран Евросоюза. При этом он отметил, что окончательное решение по второй ветке "Турецкого потока" зависит не только от Москвы.

"Выбор между различными вариантами продолжения "Турецкого потока" во многом будет определяться готовностью газотранспортной инфраструктуры. Что в свою очередь зависит от заинтересованности и конкретных действий правительств соответствующих стран", — заявил Медведев.

Он добавил, что интерес со стороны Болгарии есть, но решение о продлении "Турецкого потока" зависит от того, удастся ли Софии получить гарантии отсутствия препятствий поставкам по новому газопроводу со стороны ЕС.

Ранее сообщалось, что болгарская компания "Булгартрансгаз" приняла окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии.