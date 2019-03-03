Посольство РФ: посол подвергся клеветнической атаке перед годовщиной инцидента в Солсбери

Великобритании Посол России Александр Яковенко ожидает от газеты The Mail on Sunday официальных извинений за клевету в его адрес. Об этом говорится в предоставленной в воскресенье посольством ТАСС копии письма главному редактору издания.

"Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности. А. В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью <…> Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений", — говорится в послании.

"Также не соответствует действительности информация о награждении А. В. Яковенко госнаградой за "шпионскую деятельность". А. В. Яковенко в 1993-1998 годах возглавлял российскую делегацию на переговорах по запуску Международной космической станции, проекта с участием России, США, стран ЕС, Канады и Японии. После успешного завершения переговоров и подписания соглашения в Вашингтоне в 1998 году А. В. Яковенко и был удостоен награды — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", — добавили в посольстве, подчеркнув, что газета вводит в заблуждение британскую общественность.

Реакция посольства

Посольство России в Великобритании и лично посол Александр Яковенко подверглись беспрецедентной клеветнической атаке в британской прессе накануне годовщины инцидента в Солсбери. Об этом говорится в комментарии, распространенном в воскресенье российским посольством.

"В годовщину инцидента вместо результатов расследования мы стали свидетелями беспрецедентной клеветнической атаки в британской прессе на посольство и лично на посла. Причем это было хорошо срежиссировано по времени. Все это не может не вызывать сожаления, — отметили в российском диппредставительстве. — Посольство призывает британское правительство снять завесу секретности с хода расследования, дать возможность встретиться с российскими гражданами и прекратить грубую антироссийскую кампанию в британской прессе".

Представители посольства напоминают, что Лондон до сих пор не предоставил "подкрепленной доказательствами официальной версии случившегося" в Солсбери год назад. Кроме того, британское правительство в нарушение международного права "изолировало Скрипалей и уничтожает улики — с тем, чтобы в будущем было невозможно проверить британскую версию".

"В течение года, пока следствие велось в закрытом режиме, внимание британской общественности отвлекалось различными утечками по линии спецслужб, которые Форин оффис отказывался официально подтвердить посольству", — указывают в диппредставительстве.

Атака на посла

В воскресенье газета The Mail on Sunday написала о том, что двое депутатов Палаты общин британского парламента — консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин — направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо с требованием тщательно изучить якобы имевшие место связи посла России в Великобритании Александра Яковенко с КГБ и ГРУ.

The Mail on Sunday утверждала, что проведенное ей расследование указывает на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах. По сведениям издания, Яковенко завершил свою командировку и вернулся в Москву как раз тогда, когда из США была выслана группа из 25 советских дипломатов, которых источники американских СМИ в администрации Рональда Рейгана , занимавшего тогда должность президента США, называли "старшими офицерами [советской] разведки".

Кроме того, издание нашло странным, что российский дипломат "в 1996 году" получил орден "За заслуги перед Отечеством", которым, как считает автор опубликованного материала, в основном награждают шпионов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже заявила, что британские СМИ таким образом "отмечают" первую годовщину инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и назвала подобные публикации "откровенно срежиссированными фейками". Захарова также обратила внимание на то, что такие откровенные фейки "должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года?".

"Правительство [премьер-министра Великобритании Терезы] Мэй молчит все упорнее, а посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть — попытаться сделать из посла шпиона", — резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства, добавив, что такая тактика для Лондона сегодня не новая и очень глупая.