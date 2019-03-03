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Нетаньяху сообщил, что пригласил Путина на открытие монумента блокады Ленинграда 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье министрам своего правительства, что пригласил президента РФ Владимира Путина на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда, который планируется установить в Иерусалиме.
"На неделе я встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Я пригласил президента Путина принять участие в церемонии открытия памятника жертвам блокады Ленинграда в качестве почетного гостя. Он принял мое приглашение", — цитирует высказывания премьера, которые он сделал на еженедельном заседании кабинета еврейского государства, его пресс-служба.
27 февраля во время визита в Москву Нетаньяху пригласил Путина в Иерусалим на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Евро-Азиатского еврейского конгресса, который выделяет средства на установку монумента, открытие памятника планируется на май 2019 года.
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Комментарии3
Политика , Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Иерусалим , Израиль , Москва , Санкт-Петербург
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