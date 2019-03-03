В Германии сравнили Крым с Берлином после объединения страны

Глава фракции немецкой партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что Запад уже не ставит громко вопрос о принадлежности Крыма, поскольку эта дискуссия уже затихает, а общество «понимает необратимость интеграции полуострова». Об этом он заявил в интервью РИА Новости

Прибывший в Крым Андреас Маурер считает, что полуостров в настоящее время по темпам развития напоминает ему Берлин в 1990-е годы, когда Германия объединилась. Он отметил большие изменения в Крыму за эти пять лет.

«Тогда в Берлине везде стояли строительные краны, шли большие работы по строительству дорог, мостов. Шло колоссальное преобразование инфраструктуры», — пояснил он.

Маурер поразился темпам строительства в Крыму, где идут обширные работы. В настоящее время немецкий депутат находится в Крыму, подготавливая визит на полуостров крупной делегации из ФРГ.

По его словам, заявления Киева по поводу Крыма о том, что они якобы смогут вернуть полуостров, западные страны уже не воспринимают всерьез. Маурер подчеркнул, что все понимают, что «это невозможно».