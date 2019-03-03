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В Германии сравнили Крым с Берлином после объединения страны 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: Alexxx Malev, flickr
Лидер фракции «Левые» парламента города Квакенбрюк Андреас Маурер сравнил современный Крым с Германией в первые годы после объединения.
Глава фракции немецкой партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что Запад уже не ставит громко вопрос о принадлежности Крыма, поскольку эта дискуссия уже затихает, а общество «понимает необратимость интеграции полуострова». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Запад потерял интерес к Крыму
Прибывший в Крым Андреас Маурер считает, что полуостров в настоящее время по темпам развития напоминает ему Берлин в 1990-е годы, когда Германия объединилась. Он отметил большие изменения в Крыму за эти пять лет.
«Тогда в Берлине везде стояли строительные краны, шли большие работы по строительству дорог, мостов. Шло колоссальное преобразование инфраструктуры», — пояснил он.
Маурер поразился темпам строительства в Крыму, где идут обширные работы. В настоящее время немецкий депутат находится в Крыму, подготавливая визит на полуостров крупной делегации из ФРГ.
По его словам, заявления Киева по поводу Крыма о том, что они якобы смогут вернуть полуостров, западные страны уже не воспринимают всерьез. Маурер подчеркнул, что все понимают, что «это невозможно».
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Комментарии18
Политика , РИА Новости , Германия , Квакенбрюк , Республика Крым
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