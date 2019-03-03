«Нам так удобно»: Москва ответила на обвинения по Крымскому мосту

Заявление стран «Бухарестской девятки» об эскалации в Азовском море и якобы использовании Россией Крымского моста «для своих геополитических целей» является вымыслом от показывает агонию Запада, заявили в Москве . Ранее крымские власти указывали, что Киев организовал провокацию в Керченском проливе, чтобы попытаться ввести в Азовское море флот НАТО

Москва ответила на совместное заявление стран «Бухарестской девятки» по итогам саммита об эскалации в Азовском море и якобы использовании Россией Крымского моста «для своих геополитических целей».

«Просто нам так удобнее — для отдыха и туризма. И заодно подтверждаем, что Крым есть и навсегда останется российским», — отметил сенатор.

«Это, скажем так, что-то сродни агонии, что-то из области фантастики. Для того, чтобы напомнить о себе, вот что они есть, вообще-то, в этом мире, присутствуют вот таким способом. А Россия, Крымский мост — это мост жизни нашей с нашим Крымом», — указал парламентарий.

Искомый документ, в котором упоминается Крымский мост, был подписан на мероприятии с участием президентов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии, а также генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга

Более того, в документе одобрено консолидированное военное присутствие США и Канады в Европе, особенно на восточном фланге НАТО.

Стоит отметить, что в последнее время участились случаи проведения воздушной разведки самолетами НАТО Крымского полуострова. Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что полеты самолетов-разведчиков ВМС США вдоль крымского побережья связаны с растущим интересом НАТО к укреплению обороноспособности российского полуострова.

«Крым и Балтийский регион в последнее время являются зоной особого внимания со стороны западных разведслужб. Все прекрасно понимают, что сегодня Россия оказывает существенное влияние на ход международных событий, поэтому и разведслужбы активизировались. Разведка работает, пытается все выяснить, так как понимают, что Россия сегодня в военном смысле — глубоко эшелонированное государство», — пояснил, в свою очередь, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

В январе нынешнего года вице-премьер правительства Республики Крым, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что корабли НАТО не пройдут в Азовское море без соответствующего согласия со стороны России.

«Военные суда иностранных государств по российско-украинскому соглашению от 2003 года могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон — России и Украины», — отметил политик.

Россия же такого согласия не даст, добавил Мурадов. По его словам, присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в Азовском море «недопустимо».

Он выразил убеждение, что власти Украины организовали провокацию в Керченском проливе, чтобы призвать в регион флот НАТО.

В конце ноября прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли в Керченский пролив у берегов Крыма и были задержаны ФСБ за нарушение госграницы РФ. Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству спецслужб в рамках уголовного дела, передает НСН.

В декабре прошлого года первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский рассказал, что именно попытка помешать строительству и эксплуатации Крымского моста были целью провокации со стороны Киева.

Стоит отметить, что 10 ноября 2016 года и 15 августа 2017 года в Крыму задерживались члены диверсионно-террористических групп— тогда планировались диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.